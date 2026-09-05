¿Cómo quedó México Femenil en la tabla del Mundial Sub20?

El equipo mexicano femenil debutó con un empate en el Mundial de Polonia Sub 20 y así quedó su posición en la tabla.

La Selección Mexicana Femenil debutó este sábado en el Mundial de Polonia Sub 20 con un empate de 2-2 ante Bénin. El cuadro nacional llevaba la ventaja, pero un penal y una buena jugada de Gandonou terminó por igualar el encuentro en los últimos minutos dejando que se escapara la victoria que las mantuviera en lo alto de su grupo.

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Hay que mencionar que con este empate, el conjunto del brasileño Doriva Bueno sólo sumó un punto entre las del Grupo A, que es a donde pertenece el conjunto Tricolor. Es por ello, que ante la victoria que tuvieron las anfitrionas en su primer encuentro frente a Argentina, se fueron a la primera posición de este grupo dejando a México en segundo.

Tabla General del Grupo A

Polonia 3 puntos

México 1 punto

Bénin 1 punto

Argentina 0 puntos

Ahora, el siguiente partido del cuadro Tricolor será precisamente ante las anfitrionas, a quienes aún pueden arrebatarles el primer puesto. Será un encuentro complicado, pero en caso de vencer, tendrá la posibilidad de sumar y llegar a 4 unidades como posibles líderes.

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¿Cuándo será su próximo partido de México Femenil?

El México vs Polonia se llevará a cabo el próximo martes 8 de septiembre a las 10:00 horas del centro del México. Este enfrentamiento se podrá ver a través de FIFA+, mediante la plataforma de DAZN de manera gratuita y además en ViX Premium y Canal Nu9ve.

En síntesis