El State Farm Stadium será el escenario de un espectáculo encantador este sábado 3 de octubre, cuando Estados Unidos reciba a sus pares de México en Arizona. Ante una multitud que colmará el recinto en suelo yankee, se cruzarán dos escuadras que tratan muy bien el balón, que son ofensivas y saldrán a ganar el amistoso.

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En el caso del elenco visitante, la particularidad de su once será la falta del histórico Raúl Jiménez, su extraordinario artillero que venía de una notable Copa del Mundo. El ‘Lobo’ representa una pérdida significativa para México en el encuentro de esta noche en Glendale, por su capacidad para convertir con esta camiseta especial.

Para este amistoso internacional ante Estados Unidos, el atacante no será partícipe pues se está recuperando de una lesión en la rodilla que arrastra hace un par de semanas. Si bien estaba ‘reservado’ y pre-convocado para esta fecha FIFA con México, finalmente Raúl Jiménez debió darse de baja a causa de ese problema físico.

Raúl Jiménez apoyará a la distancia [Foto: Getty]

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Raúl Jiménez sufrió aquella lesión justo en el partido anterior a esta ventana de selecciones, con mucha mala suerte y terminó tomándose la cabeza. A falta de pocos días, quedó fuera de la lista de citados de la Selección Mexicana y es por ello que ni siquiera estará en la banca. Habrá posibilidad para que otros lo hagan en su lugar.

En este compromiso ante Estados Unidos en condición de visitante, México tendrá a Santiago Giménez como su ‘9’ titular, en reemplazo del emblemático Raúl Jiménez. El centrodelantero del Porto y ex Milan será la referencia de área y tendrá su oportunidad de quitarse la mufa en un amistoso que de amistoso tendrá muy poco.

De este modo, sin Raúl Jiménez, la alineación titular de México para enfrentar a Estados Unidos en un amistoso internacional estará conformada de la siguiente manera: Raúl Rangel; Johan Vásquez, Diego Campillo, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Orbelín Pineda; Santiago Giménez.