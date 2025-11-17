Es tendencia:
Selección Mexicana

¿Respalda a sus compañeros? La opinión de César Montes ante la hostilidad contra la Selección Mexicana en Torreón

César Montes se dijo no estar de acuerdo con los abucheos que se hicieron a la Selección Mexicana.

Por Marilyn Rebollo

César Montes no está de acuerdo con lo que se le hizo a Selección Mexicana
César Montes no está de acuerdo con lo que se le hizo a Selección Mexicana

Este fin de semana uno de los principales problemas que tuvo la Selección Mexicana más allá de no haberle podido ganar a Uruguay fue el tema de la afición y es que este duelo se disputó en el TSM de Torreón, casa de Santos Laguna. La afición estaba enterada por algunos periodistas que Carlos Acevedo sería el titular en ese partido.

A la mera hora, cuando se dio a conocer la alineación el elegido fue Raúl Rangel de Chivas, por lo que comenzaron a abuchearlo. Si bien, este fue uno de los mejores partidos que tuvo el “Tala” el momento tan hostil que vivió, junto con el “Fuera Vasco” para Javier Aguirre terminaron por desmotivar a los jugadores Tricolor.

¿Montes en contra de los abucheos?

Esto lo hicieron saber algunos de ellos al término del partido en las preguntas ante los medios, por lo que hubo más críticas hacia los futbolistas porque prefieren jugar en otro país donde supuestamente no les exijan como lo hicieron en esta ocasión. Ante ello, en Línea de 4 se le cuestionó a César Montes al respecto y su respuesta respaldó a su equipo.

“Creo que mis compañeros refirieron después del partido, tanto Raúl (Jiménez), el ‘Chiquito’ (Sánchez) también comentó, o sea sí llega al grupo los abucheos que nos hicieron sentir en Torreón, creo que no lo merecíamos por cómo competimos, sé que muchas veces la gente va al espectáculo, a buscar goles pero dentro rescatamos lo positivo para estar creciendo como Selección, pero no comparto mucho los abucheos…”

César Montes
El defensa central del conjunto Tricolor mencionó además que se juega por México y no por un equipo, en este caso la molestia empezó con lo aficionados de la escuadra de los Guerreros, pero sí entiende que la afición se queje porque no hay espectáculo o goles, simplemente reprueba que no sea por lo que muestran en la cancha.

En síntesis

  • La Selección Mexicana no pudo ganar contra Uruguay en el TSM de Torreón.
  • El portero de Chivas, Raúl Rangel, fue abucheado al ser titular en lugar de Carlos Acevedo.
  • El defensa César Montes no comparte los abucheos de la afición hacia el equipo Tricolor.
Marilyn Rebollo
