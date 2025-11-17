Este fin de semana la afición de la Selección Mexicana en Torreón se mostró en contra de Javier Aguirre, gritando en el TSM que lo querían fuera para la Copa del Mundo. Esto enfureció no sólo a los jugadores, sino a algunos medios de comunicación que mencionaban que el equipo estaba mostrándose bien en el terreno de juego como para pedir eso.

Ya en otras ocasiones el “Vasco” dejó ver que aún no había encontrado al equipo que buscaba para el Mundial 2026, por tal motivo estaría en la búsqueda de nuevos elementos, algo que sí hizo en la convocatoria de este mes, tomando en cuenta que había algunas bajas por lesión y les dio oportunidad a algunos juveniles que lucieron.

Sin embargo, hay quienes no se explican siquiera la razón por la cual está dentro de los nominados al The Best, haciendo énfasis en lo que ha mostrado en los partidos rumbo al Mundial. Y es que hay que recalcar que Aguirre tiene ese puesto entre los mejores estrategas porque consiguió ganar la Copa Oro y la Nations League de Concacaf.

DT de Paraguay elogia al Vasco Aguirre

Ahora, se enfrentará ante Paraguay en un partido amistoso que sería el último de este año, después del empate a ceros con Uruguay aquí se espera que tengan un mejor partido. Fue precisamente el estratega de la escuadra rival, Gustavo Alfaro, quien elogió al técnico mexicano dejando ver que lo que se ha logrado es en gran parte por él.

“La verdad es que está muy bien. El otro día me mandaron, porque tengo que hacer de paso la votación, y eso también marca un poco la pauta, ¿no? El hecho de a dónde se lo pone. Está con entrenadores de primerísimo nivel, los mejores del mundo: Arne Slot, Enzo Maresca, Luis Enrique. O sea, al Vasco lo tenemos en ese nivel y bienvenido sea que esté en ese nivel (…) Tienen un técnico de mucha jerarquía, tienen un cuerpo técnico de mucha jerarquía, y me parece que, de la misma manera que cuando a mí me tocaba enfrentar a Brasil y cuando llegó Ancelotti, digo, son esas personas que necesitan ese grupo de jugadores porque están en un determinado nivel, al nivel de esos jugadores o por encima de esos jugadores. Entonces, ahí es muy difícil discutir a esa clase o esa calidad de entrenadores”. Gustavo Alfaro

