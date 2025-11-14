Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL SUB 17

Sigue EN VIVO México vs. Argentina: minuto a minuto del partido por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

Aquí no te perderás ningún detalle de un encuentro que ampliará la rivalidad deportiva entre ambos países.

¿A qué hora comienza el partido?

  • México: 08:45hs
  • Colombia – Perú: 09:45hs
  • Chile – Estados Unidos: 10:45hs
  • Argentina: 11:45hs
  • España: 16:45hs
Publicidad

Bienvenidos a una final anticipada

A partir de este momento vivirás en exclusiva todos los detalles del encuentro entre México y Argentina por los 16avos de final del Mundial Sub 17.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
La Selección Mexicana se juega una dura parada ante la Argentina en el Mundial Sub 17.
© INSTAGRAMLa Selección Mexicana se juega una dura parada ante la Argentina en el Mundial Sub 17.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Argentina?
Selección Mexicana

¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Argentina?

Las alineaciones de México vs. Argentina por el Mundial Sub-17
Selección Mexicana

Las alineaciones de México vs. Argentina por el Mundial Sub-17

¿Qué pasa si México pierde, empata o gana contra Argentina en el Mundial Sub-17 2025?
Selección Mexicana

¿Qué pasa si México pierde, empata o gana contra Argentina en el Mundial Sub-17 2025?

La tabla del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf tras la derrota de Costa Rica
Concacaf

La tabla del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf tras la derrota de Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo