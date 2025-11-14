MUNDIAL SUB 17
Sigue EN VIVO México vs. Argentina: minuto a minuto del partido por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17
Aquí no te perderás ningún detalle de un encuentro que ampliará la rivalidad deportiva entre ambos países.
¿A qué hora comienza el partido?
- México: 08:45hs
- Colombia – Perú: 09:45hs
- Chile – Estados Unidos: 10:45hs
- Argentina: 11:45hs
- España: 16:45hs
Publicidad
Bienvenidos a una final anticipada
A partir de este momento vivirás en exclusiva todos los detalles del encuentro entre México y Argentina por los 16avos de final del Mundial Sub 17.
Lee también
Selección Mexicana
¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Argentina?
Selección Mexicana
Las alineaciones de México vs. Argentina por el Mundial Sub-17
Selección Mexicana
¿Qué pasa si México pierde, empata o gana contra Argentina en el Mundial Sub-17 2025?
Concacaf