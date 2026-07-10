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¡Los premios del Piojo Herrera!

Las aventuras del Piojo siguen y ahora busca premiar a la parte fundamental de DiDi

¡Los premios del Piojo Herrera!
¡Los premios del Piojo Herrera!

Miguel Herrera sigue a cargo de las oficinas de DiDi y en esta ocasión les quiso hacer un reconocimiento especial a ELLOS. Sí, la parte fundamental de todo esto: los conductores y repartidores de DiDi que dejan todo en la cancha, los que se entregan al máximo. El Director Técnico entonces los convoca en este nuevo episodio de la miniserie -estilo falso documental- Aquí Todos Juegan.

El Piojo quiere darles un regalo muy especial a los conductores y repartidores, porque entiende que ellos son el pilar de DiDi. Son los máximos responsables de que DiDi sea la superapp en este Mundial. Mientras todos queremos quedarnos a ver los partidos, ellos reparten la comida y las botanas y llevan alegría a los fanáticos del futbol. O si queremos llegar rápido a un lugar para ver un encuentro clave, ellos nos llevan.

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Sin embargo, no todo es alegría. ¿Qué pasa cuando los conductores y repartidores están recibiendo el reconocimiento? No es fácil reemplazar esa labor… pues bueno, aquí es cuando el resto del equipo de DiDi tendrán que ocupar esos lugares y mostrar su verdadero valor. ¿Podrán conseguirlo?

Y por otra parte, en las oficinas tampoco está saliendo todo como esperaban… ¿Qué pasó con el regalo épico que el Piojo quería para los conductores y repartidores? Alguien tendrá que hacerse cargo de eso también, ¿no? Sigue atento a todas las novedades y al episodio final de Aquí Todos Juegan, la serie hecha por DiDi que ya está disponible en plataformas de social media.

Raúl Cardenas
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