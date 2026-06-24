Con Voz Propia: El fut femenil en México la está rompiendo a nivel mundial

La Liga MX Femenil se ha posicionado como una de las mejores del mundo

El futbol femenil en México la está rompiendo en serio y los datos no mienten: ¡la Liga Mx Femenil ya es una de las ligas más vistas de todo el mundo, superando a potencias históricas como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania!

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Para que se den una idea de esta locura, un solo torneo alcanzó la cifra de 37.5 millones de espectadores, y lo más impresionante es que las fases finales registraron un tremendo 85% de crecimiento en audiencia en comparación con el año anterior. ¡La afición está metidísima!

Pero más allá de las pantallas y los récords, lo que de verdad eriza la piel es ver a las verdaderas protagonistas en la cancha.

Cracks jóvenes como Alice Soto y Montserrat Saldívar no solo juegan, están haciendo historia. Alice sorprendió a todos al debutar profesionalmente con Pachuca con tan solo 13 años y se convirtió en la jugadora más joven en anotar un gol en la historia de la liga.

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Por su parte, Montse se ganó el apodo de la “Niña Maravilla” al alcanzar el impresionante hito de jugar 100 partidos oficiales con el América teniendo apenas 18 años, ganándose su lugar en la Selección Mayor.

Al adueñarse del balón, ellas juegan #ConVozPropia y le abren camino a miles de niñas que las ven y dicen: “yo también puedo”. Cuando una de ellas destaca con tanta claridad, le enseña el camino a las que vienen atrás.

Lo increíble es que este crecimiento no viene solo. Hay marcas que le entran al juego de forma natural, sin rollos corporativos aburridos, como Jumex Mía con su iniciativa “Hidratación con Causa”.

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El proyecto es extraordinario porque por cada litro que compras de agua Jumex Mía, una parte de las ventas va directo a apoyar el desarrollo del futbol femenil y a los 18 equipos de la Liga Mx Femenil. Es una forma real de darles visibilidad, representación y jalar todos parejos por el deporte. El futuro y la cancha son de ellas.