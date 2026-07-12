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Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en Wimbledon 2026

El italiano remontó un duro partido y se terminó quedando con el tercer Grand Slam del año.

Jannik Sinner es el campeón de Wimbledon 2026.
© GETTY IMAGESJannik Sinner es el campeón de Wimbledon 2026.

Finalmente, Jannik Sinner puede decir que dejó atrás la mala racha de resultados. El italiano se consagró campeón de Wimbledon este domingo al derrotar al alemán Alexander Zverev con parciales de 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, consiguió de Grand Slam y se alejó en la cima del ranking ATP.

Los torneos de Grand Slam entregan 2000 puntos a sus respectivos campeones, por lo que esta conquista es fundamental para Jannik. Luego de un par de semanas en las que no había entregado su mejor nivel, Sinner pudo romper con cualquier tipo de maleficio y llegar a lo más alto de una competencia de este calibre.

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De todas maneras, la historia en lo más alto de la clasificación no cambió demasiado. Sinner continúa siendo el 1 del mundo con una amplia diferencia sobre el resto, y la noticia es que ahora su máximo perseguidor es Zverev y no Carlos Alcaraz. Con este título, Jannik consolida su lugar en la cima y se ilusiona con extender el reinado por un largo tiempo más.

La competencia en 2027 será salvaje. Sinner buscará defender sus puntos, mientras que Alcaraz y Zverev buscarán quitarle el trono de un ranking que parece dividido en dos, con el italiano en el escalón más alto y el resto luchando en un segundo nivel.

Ranking ATP tras el título de Alexander Zverev

PosiciónTenistaPuntos
1Jannik Sinner13450
2Alexander Zverev8480
3Carlos Alcaraz8160
4Félix Auger-Aliassime4740
5Álex De Minaur4110
6Ben Shelton3770
7Novak Djokovic3760
8Daniil Medvedev3670
9Flavio Cobolli3460
10Tylor Fritz3365
11Alexander Bublik2810
12Jiri Lehecka2510
13Casper Ruud2435
14Lorenzo Musetti2275
15Learner Tien2270
16Andrey Rublev2230
17Frances Tiafoe2230
18Luciano Darderi2210
19Jakub Mensik2205
20Alejandro Davidovich Fokina2160

En síntesis

  • Jannik Sinner consolidó su liderazgo en el ranking ATP tras ganar Wimbledon 2026.
  • Alexander Zverev escaló a la posición de número dos del mundo tras el torneo.
  • Carlos Alcaraz descendió al tercer puesto de la clasificación individual masculina de tenis.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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