Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en Wimbledon 2026

Finalmente, Jannik Sinner puede decir que dejó atrás la mala racha de resultados. El italiano se consagró campeón de Wimbledon este domingo al derrotar al alemán Alexander Zverev con parciales de 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, consiguió de Grand Slam y se alejó en la cima del ranking ATP.
Los torneos de Grand Slam entregan 2000 puntos a sus respectivos campeones, por lo que esta conquista es fundamental para Jannik. Luego de un par de semanas en las que no había entregado su mejor nivel, Sinner pudo romper con cualquier tipo de maleficio y llegar a lo más alto de una competencia de este calibre.
De todas maneras, la historia en lo más alto de la clasificación no cambió demasiado. Sinner continúa siendo el 1 del mundo con una amplia diferencia sobre el resto, y la noticia es que ahora su máximo perseguidor es Zverev y no Carlos Alcaraz. Con este título, Jannik consolida su lugar en la cima y se ilusiona con extender el reinado por un largo tiempo más.
La competencia en 2027 será salvaje. Sinner buscará defender sus puntos, mientras que Alcaraz y Zverev buscarán quitarle el trono de un ranking que parece dividido en dos, con el italiano en el escalón más alto y el resto luchando en un segundo nivel.
Ranking ATP tras el título de Alexander Zverev
|Posición
|Tenista
|Puntos
|1
|Jannik Sinner
|13450
|2
|Alexander Zverev
|8480
|3
|Carlos Alcaraz
|8160
|4
|Félix Auger-Aliassime
|4740
|5
|Álex De Minaur
|4110
|6
|Ben Shelton
|3770
|7
|Novak Djokovic
|3760
|8
|Daniil Medvedev
|3670
|9
|Flavio Cobolli
|3460
|10
|Tylor Fritz
|3365
|11
|Alexander Bublik
|2810
|12
|Jiri Lehecka
|2510
|13
|Casper Ruud
|2435
|14
|Lorenzo Musetti
|2275
|15
|Learner Tien
|2270
|16
|Andrey Rublev
|2230
|17
|Frances Tiafoe
|2230
|18
|Luciano Darderi
|2210
|19
|Jakub Mensik
|2205
|20
|Alejandro Davidovich Fokina
|2160
En síntesis
- Jannik Sinner consolidó su liderazgo en el ranking ATP tras ganar Wimbledon 2026.
- Alexander Zverev escaló a la posición de número dos del mundo tras el torneo.
- Carlos Alcaraz descendió al tercer puesto de la clasificación individual masculina de tenis.