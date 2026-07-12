Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en Wimbledon 2026

Finalmente, Jannik Sinner puede decir que dejó atrás la mala racha de resultados. El italiano se consagró campeón de Wimbledon este domingo al derrotar al alemán Alexander Zverev con parciales de 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, consiguió de Grand Slam y se alejó en la cima del ranking ATP.

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Los torneos de Grand Slam entregan 2000 puntos a sus respectivos campeones, por lo que esta conquista es fundamental para Jannik. Luego de un par de semanas en las que no había entregado su mejor nivel, Sinner pudo romper con cualquier tipo de maleficio y llegar a lo más alto de una competencia de este calibre.

De todas maneras, la historia en lo más alto de la clasificación no cambió demasiado. Sinner continúa siendo el 1 del mundo con una amplia diferencia sobre el resto, y la noticia es que ahora su máximo perseguidor es Zverev y no Carlos Alcaraz. Con este título, Jannik consolida su lugar en la cima y se ilusiona con extender el reinado por un largo tiempo más.

La competencia en 2027 será salvaje. Sinner buscará defender sus puntos, mientras que Alcaraz y Zverev buscarán quitarle el trono de un ranking que parece dividido en dos, con el italiano en el escalón más alto y el resto luchando en un segundo nivel.

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Ranking ATP tras el título de Alexander Zverev

Posición Tenista Puntos 1 Jannik Sinner 13450 2 Alexander Zverev 8480 3 Carlos Alcaraz 8160 4 Félix Auger-Aliassime 4740 5 Álex De Minaur 4110 6 Ben Shelton 3770 7 Novak Djokovic 3760 8 Daniil Medvedev 3670 9 Flavio Cobolli 3460 10 Tylor Fritz 3365 11 Alexander Bublik 2810 12 Jiri Lehecka 2510 13 Casper Ruud 2435 14 Lorenzo Musetti 2275 15 Learner Tien 2270 16 Andrey Rublev 2230 17 Frances Tiafoe 2230 18 Luciano Darderi 2210 19 Jakub Mensik 2205 20 Alejandro Davidovich Fokina 2160

En síntesis