Sin sus máximas estrellas: Roland Garros tendrá un campeón debutante de Grand Slam

El segundo torneo de los cuatro importantes en el año se encuentra en etapa de definiciones y con candidatos un tanto atípicos.

El Abierto de Francia asiste a una edición histórica y completamente atípica en el circuito masculino. El tradicional torneo de Roland Garros, que actualmente transcurre por su cuarta ronda, garantizó de forma matemática que coronará a un campeón debutante en torneos de Grand Slam. La temprana caída de los grandes favoritos al título despejó el cuadro principal y abrió una oportunidad de oro para una nueva camada de tenistas que busca su primera Copa de los Mosqueteros.

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La lista de ausencias y eliminaciones de peso comenzó incluso antes del inicio del certamen, cuando Carlos Alcaraz anunció que no participaría debido a una lesión que le impidió llegar al cien por ciento de sus condiciones físicas. La sorpresa continuó en las canchas de París con la eliminación de Novak Djokovic a manos del joven brasileño João Fonseca, y el abandono de Jannik Sinner, quien padeció una descompostura estomacal en la segunda vuelta y quedó fuera de competencia de manera prematura.

Las figuras que buscan el título de Roland Garros

Ante este panorama adverso para los miembros de la élite, Alexander Zverev emerge como el máximo candidato para quedarse con el trofeo en la capital francesa. El tenista alemán cuenta con la experiencia de haber disputado instancias decisivas en el pasado, pero arrastra el pagaré de no haber conquistado nunca un torneo de esta categoría. En una situación similar de expectativa se encuentra el italiano Matteo Berrettini, quien dispone de una ocasión inmejorable para relanzar su carrera profesional.

La actividad de este sábado dejó definidos a los primeros clasificados a los cuartos de final de la competición. Zverev, el español Rafael Jódar, el checo Jakub Mensik y el propio Fonseca superaron con éxito sus respectivos compromisos y aseguraron su lugar en la quinta ronda del torneo. Estos resultados ratifican el recambio generacional y el gran momento de los tenistas jóvenes que aprovechan el vacío de poder en el polvo de ladrillo.

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Alexander Zverev es el máximo favorito a ganar Roland Garros. (GETTY IMAGES)

La acción en París continuará mañana con los partidos restantes que completarán la cuarta ronda del cuadro individual. El torneo ingresa en su etapa de definiciones con una expectativa inédita para el público y los especialistas del deporte. Sin los nombres que dominaron la última década del tenis mundial, la cancha central de Roland Garros se prepara para consagrar a un nuevo dueño que estrenará su palmarés en las grandes citas.

En síntesis

Roland Garros coronará de forma matemática a un campeón inédito de Grand Slam en su cuadro masculino, tras confirmarse que ninguno de los tenistas en competencia posee un título de esta categoría en sus vitrinas.

coronará de forma matemática a un campeón inédito de Grand Slam en su cuadro masculino, tras confirmarse que ninguno de los tenistas en competencia posee un título de esta categoría en sus vitrinas. La mesa quedó servida ante la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz , la sorpresiva eliminación de Novak Djokovic ante el brasileño João Fonseca, y el abandono por problemas estomacales del número 1 mundial, Jannik Sinner .

, la sorpresiva eliminación de ante el brasileño João Fonseca, y el abandono por problemas estomacales del número 1 mundial, . El alemán Alexander Zverev emerge como el máximo candidato al título, compartiendo la ronda de cuartos de final junto a jóvenes figuras que lideran el recambio generacional como el propio Fonseca, Jakub Mensik y el español Rafael Jódar.