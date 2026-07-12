¿Cuánto dinero ganó Jannik Sinner por ser campeón de Wimbledon 2026?

Luego algunas semanas de dudas, finalmente llegó el tan deseado título de la segunda mitad del año en torneos de Grand Slam para Jannik Sinner en Wimbledon. El italiano aprovechó el gran envión anímico para remontar una dura historia y venció a Alexander Zverev en la gran final por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4. De esta manera, se llevó a casa el premio mayor en relación al aspecto económico.

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La fortuna que ganó Jannik Sinner en Wimbledon

Tras alcanzar el título en Wimbledon 2026, Jannik Sinner ganó una fortuna de 3.6 millones de dólares. El circuito ATP se caracteriza por mantener en público la información relacionada a los premios que otorga a sus participantes y en este caso fue una de las más grandes del año la que recibió el italiano.

En caso de que hubiera sido derrotado, lugar que en la foto final terminó ocupando Zverev, las ganancias tampoco habrían sido nada despreciables. El segundo lugar de Wimbledon tiene asegurados 1.8 millones de dólares, aunque claro está que el título ofrece el doble en premios.

De esta manera, las fortunas totales en la carrera de Sinner continúan creciendo. El alemán, profesional desde el año 2019, ya ha ganado cerca de 65 millones de dólares a lo largo de toda su trayectoria, sumados estos últimos 3.6 conseguidos en Londres.

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En síntesis