Jannik Sinner eliminó a Novak Djokovic y Alexander Zverev hizo lo propio ante Arthur Fery. Ahora se encuentran en la final de Wimbledon 2026.

Jannik Sinner y Alexander Zverev se enfrentarán en la gran final de Wimbledon 2026. Sin Carlos Alcaraz como número 2 del mundo, los dos mejores preclasificados aseguraron llegar al partido decisivo y ahora solo uno podrá coronarse.

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Jannik Sinner llegó a la final luego de derrotar a Novak Djokovic por 6-4 6-4 y 6-4, mientras que Alexander Zverev eliminó al británico Arthur Fery por 7-6 (0) 6-2 y 6-4. El italiano es el favorito a defender el título, pero deberá demostrarlo en el Court Central de Wimbledon.

¿Cuándo y a qué hora juegan?

La final entre Jannik Sinner y Alexander Zverev se disputa este domingo 12 de julio. Aún no hay un horario oficial del partido pero podría ser a las 09:00hs (Ciudad de México) aproximadamente porque la final del cuadro femenil es precisamente a esa hora.

Cómo ver el partido

El partido entre Jannik Sinner y Alexander Zverev es transmitido en la TV por ESPN y también puede observarse a través de streaming por la plataforma Disney+ Premium.

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El historial entre Jannik Sinner y Alexander Zverev

El historial favorece ampliamente a Jannik Sinner por 10-4 ante Alexander Zverev. Además, el italiano lleva 9 victorias consecutivas frente al alemán y ambos tenistas solo se enfrentaron una vez en una final de Grand Slam: fue en el Abierto de Australia 2025 donde se coronó el #1 del mundo.