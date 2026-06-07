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Así quedó el ranking ATP tras el título de Alexander Zverev en Roland Garros 2026

El alemán se sacó la espina en torneo grandes y sumó puntos importantes para la clasificación.

Alexander Zverev conquistó Roland Garros 2026.
© GETTY IMAGESAlexander Zverev conquistó Roland Garros 2026.

Finalmente, Alexander Zverev puede decir que terminó la espera. El alemán se consagró campeón de Roland Garros este domingo al derrotar al italiano Flavio Cobolli con parciales de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1, alcanzó su primer título de Grand Slam y se acercó a los de arriba en el ranking ATP.

Los torneos de Grand Slam entregan 2000 puntos a sus respectivos campeones, por lo que esta conquista es fundamental para Sascha. Luego de varias finales en las que se había quedado a las puertas de la gloria, Alexander pudo romper con cualquier tipo de maleficio y llegar a lo más alto de una competencia de este calibre.

De todas maneras, la historia en lo más alto de la clasificación no cambió demasiado. Jannik Sinner continúa siendo el 1 del mundo con una amplia diferencia sobre el resto, ya que su máximo perseguidor es Carlos Alcaraz a poco menos de 4000 puntos. Con este título, Zverev consolida su lugar en el Top 3 y se ilusiona con un buen Wimbledon para seguir acortando la brecha.

La competencia en 2027 será salvaje. Zverev buscará defender sus puntos, mientras que Sinner y Alcaraz buscarán recuperar el mando de un ranking que parece dividido en dos, con ellos en el escalón más alto y el resto luchando en un segundo nivel.

Ranking ATP tras el título de Alexander Zverev

PosiciónTenistaPuntos
1Jannik Sinner13500
2Carlos Alcaraz9960
3Alexander Zverev7305
4Félix Auger-Aliassime4440
5Ben Shelton3920
6Álex De Minaur3905
7Novak Djokovic3760
8Daniil Medvedev3760
9Taylor Fritz3720
10Flavio Cobolli3540
11Alexander Bublik2930
12Jiri Lehecka2575
13Andrey Rublev2460
14Casper Ruud2425
15Karen Khachanov2320
16Lorenzo Musetti2315
17Jakub Mensik2300
18Luciano Darderi2300
19Learner Tien2270
20Valentin Vacherot2145

En síntesis

  • Alexander Zverev se consagró campeón de Roland Garros tras vencer a Flavio Cobolli.
  • El tenista alemán consiguió el primer título de Grand Slam de su carrera profesional.
  • Jannik Sinner se mantiene como el número uno del mundo en el ranking ATP.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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