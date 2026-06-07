Así quedó el ranking ATP tras el título de Alexander Zverev en Roland Garros 2026

Finalmente, Alexander Zverev puede decir que terminó la espera. El alemán se consagró campeón de Roland Garros este domingo al derrotar al italiano Flavio Cobolli con parciales de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1, alcanzó su primer título de Grand Slam y se acercó a los de arriba en el ranking ATP.

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Los torneos de Grand Slam entregan 2000 puntos a sus respectivos campeones, por lo que esta conquista es fundamental para Sascha. Luego de varias finales en las que se había quedado a las puertas de la gloria, Alexander pudo romper con cualquier tipo de maleficio y llegar a lo más alto de una competencia de este calibre.

De todas maneras, la historia en lo más alto de la clasificación no cambió demasiado. Jannik Sinner continúa siendo el 1 del mundo con una amplia diferencia sobre el resto, ya que su máximo perseguidor es Carlos Alcaraz a poco menos de 4000 puntos. Con este título, Zverev consolida su lugar en el Top 3 y se ilusiona con un buen Wimbledon para seguir acortando la brecha.

La competencia en 2027 será salvaje. Zverev buscará defender sus puntos, mientras que Sinner y Alcaraz buscarán recuperar el mando de un ranking que parece dividido en dos, con ellos en el escalón más alto y el resto luchando en un segundo nivel.

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Ranking ATP tras el título de Alexander Zverev

Posición Tenista Puntos 1 Jannik Sinner 13500 2 Carlos Alcaraz 9960 3 Alexander Zverev 7305 4 Félix Auger-Aliassime 4440 5 Ben Shelton 3920 6 Álex De Minaur 3905 7 Novak Djokovic 3760 8 Daniil Medvedev 3760 9 Taylor Fritz 3720 10 Flavio Cobolli 3540 11 Alexander Bublik 2930 12 Jiri Lehecka 2575 13 Andrey Rublev 2460 14 Casper Ruud 2425 15 Karen Khachanov 2320 16 Lorenzo Musetti 2315 17 Jakub Mensik 2300 18 Luciano Darderi 2300 19 Learner Tien 2270 20 Valentin Vacherot 2145

En síntesis