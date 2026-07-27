Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la jornada 2 del Apertura 2026

La Jornada 2 del Apertura 2026 llegó a su fin y ya quedaron definidos los primeros puestos de la Liga MX. Así marcha la clasificación tras dos jornadas disputadas.

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin este domingo con dos resultados que sorprendieron. Tanto Monterrey como Pachuca, dos equipos que habían comenzado el campeonato con una victoria, dejaron escapar la oportunidad de mantenerse con puntaje ideal.

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En Aguascalientes, Necaxa dio uno de los golpes al imponerse por 2-1 sobre los regios. El equipo dirigido por Martín Varini volvió a mostrar un gran nivel, sumó su segundo triunfo consecutivo y se mantiene entre los líderes del campeonato, al menos por ahora.

El otro resultado que llamó la atención fue el de Pachuca. Luego de haber debutado con una sólida actuación frente a Pumas, los Tuzos no pudieron repetir ese rendimiento y cayeron por 2-1 como locales frente a Querétaro, que consiguió una victoria muy importante tras perder con América en su debut.

Con los resultados de la segunda jornada, solo cuatro equipos lograron mantenerse con puntaje perfecto. El vigente campeón, Cruz Azul, volvió a demostrar que sigue siendo uno de los principales candidatos al título, mientras que Xolos de Tijuana continúa sorprendiendo con un gran rendimiento en este inicio.

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Otro de los equipos que atraviesa un gran presente es Atlas. En el comienzo del ciclo de Hernán Crespo, quien tomó el lugar que dejó Diego Cocca, los Zorros también sumaron dos triunfos en igual cantidad de presentaciones. Junto a ellos aparece Necaxa, que completa el grupo de clubes con seis puntos.

Tabla de posiciones de la Liga MX tras la Jornada 2 del Apertura 2026

En sintesis

Necaxa venció 2-1 a Rayados de Monterrey por la jornada 2 del Apertura 2026.

venció 2-1 a Rayados de Monterrey por la jornada 2 del Apertura 2026. Querétaro derrotó 2-1 como visitante a Pachuca en la segunda fecha del torneo.

derrotó 2-1 como visitante a Pachuca en la segunda fecha del torneo. Atlas logró dos triunfos consecutivos tras la llegada del entrenador Hernán Crespo.