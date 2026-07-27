El delantero francés tiene nuevo equipo tras su paso por los Felinos y fue visto en plena acción en un partido de futbol.

La temporada 2026-27 no es una más para la Liga MX ya será la primera en más de 10 años sin contar con el goleador de Tigres UANL, André-Pierre Gignac. El jugador le puso punto final a su etapa con la institución tras su arribo a mediados del 2015.

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Pese a que aún no tiene equipo para seguir compitiendo al máximo nivel, con 40 años sigue demostrando que el gol no se le olvida. En las últimas horas, el histórico atacante fue captado este último domingo disputando un partido de la Liga de Veteranos de Medicina en Monterrey.

Lejos del Estadio Universitario y de los grandes reflectores, el delantero defendió los colores del equipo Urban 202, donde mostró destellos de la calidad que lo convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución felina en los últimos años.

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A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes del francés participando en el encuentro de la Liga de Veteranos, llamando la atención de los aficionados. El legendario delantero terminó su contrato con los Felinos, pero según Récord el club ha intentado que siga siendo parte de la institución como directivo pero sin nada oficial de momento.

Cabe recordar que el jugador galo disputó 445 compromisos con la playera auriazul, siendo el 5° futbolistas con más partidos disputados en el equipo. Además, es el máximo goleador de la institución con 222 anotaciones. También realizó 57 asistencias.

Todos los títulos de André-Pierre Gignac en Tigres UANL

Liga MX: Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023

Campeón de Campeones: 2016, 2017, 2018 y 2023

CONCACAF Champions League: 2020

Campeones Cup: 2018 y 2023

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