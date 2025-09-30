Carlos Alcaraz sumó un nuevo título a su increíble y corta carrera en el tenis. El español derrotó por 6-4 y 6-4 este martes a Taylor Fritz para proclamarse como campeón del ATP 500 de Tokio. Con esta victoria, el murciano logró su octava coronación en el año.

Publicidad

Publicidad

Carlos Alcaraz se presentó en el torneo de la ciudad de Japón luego de lo que fue su título en el US Open 2025. Excepto por algunas complicaciones que tuvo en la semifinal frente a Casper Ruud, el español ganó el ATP 500 de Tokio con sobriedad y sin apuros.

¿Por qué se bajó del Masters 1000 de Shanghái?

Unas horas después de su victoria ante Taylor Fritz, el número uno del mundo anunció a través de sus redes sociales que se baja del Masters 1000 de Shanghái, torneo que se disputa del 1 al 12 de octubre.

“Estoy decepcionado de anunciar que no podré disputar el torneo en Shanghái. Desgraciadamente estoy sufriendo algunas molestias físicas y, después de hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme“, escribió Carlos Alcaraz.

Publicidad

Publicidad

El anuncio de Carlos Alcaraz (@carlitosalcarazz)

Aunque el español no lo aseguró, el campeón en Tokio se dobló el tobillo en su primer partido en Japón frente a Sebastián Báez. Si bien Carlos Alcaraz no tuvo complicaciones para terminar ganando el torneo, se puede especular con que se trata de molestias en dicha zona.

Los torneos que le quedan a Carlos Alcaraz

De esta manera, después de bajarse de Shanghái, Carlos Alcaraz reaparecerá en el torneo de exhibición “Six Kings Slam”, el cual se disputará del 15 al 18 de octubre. Luego el #1 del mundo se presentará en el Masters 1000 de París, jugará el ATP Finals en Turín y está por verse si cierra la temporada con el Finals 8 de la Copa Davis.

Publicidad