¿Cómo se sortean los equipos que aún no están clasificados a la Copa del Mundo 2026?

El sorteo del certamen internacional, a llevarse a cabo en la ciudad de Washington DC no contará con los 48 equipos clasificados.

Por Agustín Zabaleta

El sorteo del Mundial 2026 no contará con los 48 equipos clasificados
© Getty ImagesEl sorteo del Mundial 2026 no contará con los 48 equipos clasificados

El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D.C., en un evento que paralizará al mundo del futbol por conocer cómo quedará la Fase de Grupos del torneo. Pese a ello, no todos sabrán sus rivales esa tarde.

El motivo radica en que se conocen 42 de las 48 selecciones nacionales que disputarán la competición. Y faltan por conocer a las 6 últimas que completarán los sectores, que llegarán a través de los repechajes internacionales de Europa (UEFA) e Intercontinentales.

Cabe recordar que los 6 equipos restantes se conocerán recién en la Fecha FIFA de marzo. Ante esta situación, la FIFA decidió asignar un cupo especial para estos conjuntos. Sin tomar en cuenta qué lugar ocupen en el Ranking FIFA, estos equipos serán sorteados para sus grupos desde el Bombo 4.

De esta forma, existe la posibilidad de que selecciones europeas que fallaron en avanzar de forma directa en las Eliminatorias y actualmente están en el Top 20 del Ranking FIFA, como Italia o Dinamarca, tengan un grupo más complicado en la competencia si clasifican. Esto por haber estado en dicho bombo, y no en el 2 como su nivel exigía.

¿Cuáles serán las rutas de los repechajes para el sorteo del Mundial 2026?

  • Repechaje UEFA A: Italia, Irlanda del Norte, Gales y Boznia-Herzegovina
  • Repechaje UEFA B: Ucrania, Suecia, Polonia y Albania
  • Repechaje UEFA C: Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo
  • Repechaje UEFA D: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda
  • Repechaje Intercontinental 1: Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo
  • Repechaje Intercontinental 2: Irak, Bolivia y Surinam
Repechaje UEFA para el Mundial 2026: quiénes lo juegan, cuántos cupos da y cuándo comienza

Repechaje UEFA para el Mundial 2026: quiénes lo juegan, cuántos cupos da y cuándo comienza

En síntesis

  • El sorteo del Mundial 2026 será el viernes 5 de diciembre en Washington D.C., pero solo se conocerán 42 de 48 selecciones.
  • Las 6 selecciones restantes se conocerán en la Fecha FIFA de marzo y serán asignadas al Bombo 4 del sorteo, independientemente de su Ranking FIFA.
  • Las rutas del Repechaje UEFA incluyen a Italia, Dinamarca, Ucrania y Turquía, mientras el Repechaje Intercontinental incluye a Nueva Caledonia, Jamaica e Irak.
