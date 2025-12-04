¿Cómo se sortean los equipos que aún no están clasificados a la Copa del Mundo 2026?

El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D.C., en un evento que paralizará al mundo del futbol por conocer cómo quedará la Fase de Grupos del torneo. Pese a ello, no todos sabrán sus rivales esa tarde.

El motivo radica en que se conocen 42 de las 48 selecciones nacionales que disputarán la competición. Y faltan por conocer a las 6 últimas que completarán los sectores, que llegarán a través de los repechajes internacionales de Europa (UEFA) e Intercontinentales.

Cabe recordar que los 6 equipos restantes se conocerán recién en la Fecha FIFA de marzo. Ante esta situación, la FIFA decidió asignar un cupo especial para estos conjuntos. Sin tomar en cuenta qué lugar ocupen en el Ranking FIFA, estos equipos serán sorteados para sus grupos desde el Bombo 4.

De esta forma, existe la posibilidad de que selecciones europeas que fallaron en avanzar de forma directa en las Eliminatorias y actualmente están en el Top 20 del Ranking FIFA, como Italia o Dinamarca, tengan un grupo más complicado en la competencia si clasifican. Esto por haber estado en dicho bombo, y no en el 2 como su nivel exigía.

¿Cuáles serán las rutas de los repechajes para el sorteo del Mundial 2026?

Repechaje UEFA A : Italia, Irlanda del Norte, Gales y Boznia-Herzegovina

: Italia, Irlanda del Norte, Gales y Boznia-Herzegovina Repechaje UEFA B : Ucrania, Suecia, Polonia y Albania

: Ucrania, Suecia, Polonia y Albania Repechaje UEFA C : Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo

: Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo Repechaje UEFA D : Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda

: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda Repechaje Intercontinental 1 : Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo

: Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo Repechaje Intercontinental 2: Irak, Bolivia y Surinam

