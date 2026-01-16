El Abierto de Australia 2026 comienza este sábado 17 de enero. Carlos Alcaraz es el tenista número uno del mundo y es uno de los favoritos a obtener la corona, aunque cabe recordar que el español aún no pudo salir campeón de este Grand Slam.

De esta manera, Carlos Alcaraz hará todo lo posible para coronarse en el Abierto de Australia por primera vez en su carrera. Pero para lograrlo deberá ir paso a paso, y su primer contrincante es Adam Walton, precisamente un tenista que será local.

¿Cuándo y a qué hora juega Carlos Alcaraz contra Adam Walton?

El partido de Carlos Alcaraz contra Adam Walton por la primera ronda del Abierto de Australia 2026 se lleva a cabo este domingo 18 de enero. El encuentro se disputa en la Rod Laver Arena y es el último juego de los cuatro que están estipulados en este recinto.

El juego de Carlos Alcaraz es el segundo de la jornada nocturna en Australia, por lo que el horario no está confirmado y dependerá de cuándo termine el partido de Aryna Sabalenka con Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, pero debería empezar a las 03:20hs aproximadamente (CDMX).

¿Cómo ver el partido?

El partido de Carlos Alcaraz contra Adam Walton por la primera ronda del Abierto de Australia 2026 podrá verse en México a través de ESPN y Disney+, al igual que en Sudamérica. En España se transmite por Eurosport y en Estados Unidos por ESPN y Tennis Channel.

México : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Centroamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Sudamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ España : Eurosport

: Eurosport Estados Unidos: ESPN y Tennis Channel

¿Contra quién jugaría Carlos Alcaraz en caso de avanzar?

Si Carlos Alcaraz derrota a Adam Walton, el número uno del ranking ATP se enfrentaría con el ganador del partido entre Yannick Hanfmann y Zachary Svajda. El español es el claro favorito y no debería tener problemas para eliminar al tenista australiano.

