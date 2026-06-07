¿Cuánto dinero ganó Alexander Zverev por ser campeón de Roland Garros 2026?

Luego de tanto intentarlo, finalmente llegó el primer título de Grand Slam para Alexander Zverev en Roland Garros. El alemán aprovechó que el camino se le allanó luego de las múltiples bajas que sufrió la competencia y venció a Flavio Cobolli en la gran final por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1. De esta manera, se llevó a casa el premio mayor en relación al aspecto económico.

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La fortuna que ganó Alexander Zverev en Roland Garros

Tras alcanzar el título en Roland Garros 2026, Alexander Zverev ganó una fortuna de 3.2 millones de dólares. El circuito ATP se caracteriza por mantener en público la información relacionada a los premios que otorga a sus participantes y en este caso fue una de las más grandes del año la que recibió Sascha.

En caso de que hubiera sido derrotado, lugar que en la foto final terminó ocupando Cobolli, las ganancias tampoco habrían sido nada despreciables. El segundo lugar de Roland Garros tiene asegurados 1.6 millones de dólares, aunque claro está que el título ofrece el doble en premios.

De esta manera, las fortunas totales en la carrera de Zverev continúan creciendo. El alemán, profesional desde el año 2013, ya ha ganado cerca de 65 millones de dólares a lo largo de toda su trayectoria, sumados estos últimos 3 conseguidos en París. Una carrera que se sacó la espina de conseguir un torneo grande, pero que ya se había quitado de encima la de consolidarse económicamente.

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En síntesis