Rompió la maldición: cuántas finales de Grand Slam perdió Alexander Zverev hasta ser campeón de Roland Garros 2026

Sascha ya se puede retirar sabiendo que anotó en su palmarés uno de los torneos más prestigiosos del circuito.

La persistencia tuvo su recompensa dorada sobre la tierra batida de París. Alexander Zverev tocó el cielo con las manos este domingo al consagrarse campeón de Roland Garros 2026 tras una batalla épica ante el italiano Flavio Cobolli. El alemán se impuso con parciales de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 para levantar la mítica Copa de los Mosqueteros y asegurar el primer Grand Slam de su trayectoria profesional.

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Antes de saborear la gloria eterna en la capital francesa, el oriundo de Hamburgo debió madurar a base de golpes muy duros en el circuito de la ATP. A lo largo de su carrera, el jugador teutón cargó con el peso de tres finales perdidas en torneos de esta magnitud, tropiezos que sembraron dudas en el ambiente pero que forjaron el carácter de acero que demostró en esta edición.

Las finales frustradas de Zverev en Grand Slam

La primera gran frustración ocurrió en el US Open 2020, un torneo atípico donde acarició el trofeo con una ventaja inicial de dos sets a favor. En aquella oportunidad, el austríaco Dominic Thiem firmó una remontada histórica y lo derrotó por un dramático 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6 en una definición que se estiró hasta el desempate del quinto parcial.

El segundo trago amargo llegó precisamente en la Philippe Chatrier durante Roland Garros 2024. El español Carlos Alcaraz se interpuso en su camino hacia la gloria con un triunfo en cinco sets, con un marcador adverso de 3-6, 6-2, 7-5, 1-6 y 2-6. Meses después, en el Australian Open 2025, el italiano Jannik Sinner frustró su tercer intento con una victoria contundente en tres mangas por 3-6, 6-7 y 3-6.

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Alexander Zverev es el nuevo campeón de Roland Garros. (GETTY IMAGES)

Con este histórico triunfo en suelo francés, Sascha sepultó los fantasmas del pasado y dejó atrás la etiqueta de eterno aspirante. Su nombre ingresa finalmente a la lista de los selectos ganadores de torneos grandes, en una jornada donde la resiliencia y el buen tenis fueron las claves para romper una maldición que parecía eterna.

En síntesis

Alexander Zverev se consagró campeón de Roland Garros 2026 tras vencer a Flavio Cobolli.

se consagró campeón de Roland Garros 2026 tras vencer a Flavio Cobolli. El tenista alemán consiguió el primer Grand Slam de su trayectoria profesional este domingo.

de su trayectoria profesional este domingo. Zverev superó el historial de tres finales perdidas en torneos de esta misma magnitud.