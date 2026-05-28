Alexander Zverev y su gran posibilidad: las razones por las que ¿puede ganar Roland Garros?

La calidad de Alexander Zverev para dominar partidos en el circuito es innegable. El alemán brilla en lo más alto hace largos años, pero su cuenta pendiente está en los Grand Slam, ya que nunca pudo ganar uno en 13 años como profesional. Sin embargo, la mesa parece lista para que se desquite en Roland Garros 2026, con varios argumentos a su favor que lo posicionan como el máximo candidato a la consagración en París.

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En primera instancia, el rendimiento del propio Sascha. Si bien llega con una derrota abrupta en los octavos de final del Masters 1000 de Roma que lo dejó lejos de la pelea por el trono y de sus propias expectativas, de cara a RG las ilusiones se renuevan y los resultados lo dejan a la vista. Dos victorias sin ceder sets ya lo tienen ubicado en tercera ronda y con una frescura que lo candidatea.

Zverev se ilusiona con conquistar Roland Garros

El triunfo ante Tomas Machac representó el triunfo número 40 en Roland Garros, lo que representa un claro hito teniendo en cuenta las 112 con las que Rafael Nadal consolidó su leyenda en el deporte y en esta competencia. A su vez, ocho de sus 24 títulos los conquistó sobre arcilla, por lo que está claro que se trata de una superficie que le sienta bien.

Jannik Sinner sufrió una derrota inesperada en segunda ronda. (GETTY IMAGES)

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Ahora bien, hay una situación que se ha vuelto una piedra en el zapato para Zverev y es la competencia con sus rivales directos: Jannik Sinner o Carlos Alcaraz. La realidad es que el alemán luce un escalón por debajo del italiano y el español, aunque sobre todo del número 1 del mundo, con quien perdió las cuatro veces que compartieron cancha.

La noticia que alimentó las ilusiones de Zverev está directamente relacionada a la eliminación de Sinner. Jannik se fue eliminado en segunda ronda tras caer ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en cinco sets tras presentar un claro malestar físico que no lo dejó rendir tal como esperaba. Ahora, el camino luce allanado para Sascha.

En relación al cuadro que le toca, tanto Novak Djokovic como Casper Ruud aparecen por el mismo lado como los rivales más complicados que puede llegar a tener. De cualquiera manera, con su saque preciso y buena velocidad de bola para aceptar los cambios de altura que propone la arcilla, luce como el máximo favorito a quedarse con la prestigiosa corona en Francia. La sequía de Zverev puede llegar a su fin.

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En síntesis