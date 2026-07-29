Afuera de Roland Garros y Wimbledon, pero dentro de los 6 millones: la particular elección de Carlos Alcaraz

El español se perdió la parte más importante de la temporada, pero estará en condiciones para ir por una fortuna.

La temporada de Grand Slam de Carlos Alcaraz no tuvo el desenlace esperado tras su ausencia obligada en la última edición de Roland Garros y Wimbledon. Una inoportuna lesión muscular apartó al tenista español de París y la Catedral del Tenis y trastocó sus planes en el circuito profesional. Sin embargo, el murciano ya fijó la fecha para su regreso a las canchas en un escenario tan millonario como polémico.

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Alcaraz confirmó su presencia en el Six Kings Slam, el exclusivo torneo de exhibición que se disputará durante el mes de octubre en Riad, Arabia Saudita. La elección del jugador español generó repercusión inmediata en el ambiente del tenis por la naturaleza del compromiso. El certamen árabe no otorga puntos para el ranking ATP, pero garantiza a los participantes un cheque abultado por su sola presencia.

Los millones por los que irá Carlos Alcaraz en Arabia Saudita

El atractivo principal del evento radica en su premio final, con un monto de seis millones de dólares para quien se corone campeón. Esta cifra supera de manera considerable la bolsa que entrega cualquier torneo de Grand Slam a su ganador. Por esta razón, el tenista de El Palmar priorizó este certamen para reaparecer en la alta competencia tras superar su dolencia física.

Jannik Sinner. Carlos Alcaraz. Novak Djokovic. Alexander Zverev. Taylor Fritz. Alex de Minaur.



Six of the world's best men's tennis players. Three days of elite competition.



Six Kings Slam is LIVE only on Netflix, October 21–24. 🎾 #SixKingsSlam pic.twitter.com/R19LZXmACa — Netflix (@netflix) July 28, 2026

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El evento en tierras saudíes reunirá a seis de las figuras más importantes del circuito mundial en una semana de exhibición. Con la alta médica garantizada por su equipo de trabajo, Alcaraz busca recuperar el ritmo competitivo de cara al cierre del año. Su participación en Riad ratifica la creciente influencia financiera en el calendario del deporte blanco.

De todas maneras, aún resta esperar si Carlitos se presentará en US Open, el último Grand Slam del año que se lleva a cabo en Estados Unidos. Esta competencia se desarrolla entre finales de agosto y principios de septiembre, peor la realidad es que no existen precisiones sobre la vuelta definitiva de Alcaraz al circuito para determinar si será antes o directamente en la competencia millonaria en Medio Oriente.

En síntesis

El tenista Carlos Alcaraz regresará a las canchas en el torneo Six Kings Slam.

regresará a las canchas en el torneo Six Kings Slam. El certamen de exhibición se disputará durante el mes de octubre en Riad.

en Riad. El campeón del torneo exclusivo en Arabia Saudita recibirá seis millones de dólares.