Este lunes 25 de agosto se vivió historia en el tenis de México y en el US Open 2025. Renata Zarazúa se plantó en el Arthur Ashe Stadium para enfrentar por la primera ronda a Madison Keys, la local y preclasificada #6 en el certamen de Flushing Meadows.

Publicidad

Publicidad

Y la tenista mexicana derrotó a Madison Keys por 6-7 (10) 7-6 (3) y 7-5 después de casi tres horas de partido en lo que significa un triunfo histórico para Renata Zarazúa y para el deporte nacional. Recordemos que la norteamericana fue la campeona del Abierto de Australia 2025.

ver también Mientras Jannik Sinner ganó 3.6 millones en el US Open 2024, esta inédita fortuna cobrará el campeón de la edición 2025

¿Cuánto dinero ganó Renata Zarazúa?

Renata Zarazúa se aseguró 154.000 mil dólares por avanzar a la segunda ronda del US Open 2025 luego de su victoria ante Madison Keys. La mexicana ya había llegado hasta esta instancia en la edición de 2024, cuando fue eliminada por Caroline Wozniacki.

Asimismo, esta es la victoria más importante en la carrera de Renata Zarazúa porque nunca había podido derrotar ni siquiera a una top20 del ranking WTA. Madison Keys es la #5 del mundo en el ranking en vivo pero era la preclasificada #6 en el US Open.

Publicidad

Publicidad

Renata Zarazúa se enfrentará con Diane Parry por la segunda ronda del US Open 2025. La francesa es la #105 del mundo en el ranking WTA, por lo que la mexicana tiene una oportunidad histórica ya que nunca logró alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam.