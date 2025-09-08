Es tendencia:
Mientras sumó 5 millones por ganar el US Open 2025, el dinero que lleva acumulado Carlos Alcaraz en su carrera

El español ganó otro Grand Slam y se llevó 5 millones por la final. Mientras tanto, esto es lo que acumuló en toda su carrera en premios.

Por Ramiro Canessa

Carlos Alcaraz campeón del US Open 2025.
© Getty ImagesCarlos Alcaraz campeón del US Open 2025.

Carlos Alcaraz sigue haciendo historia a sus 22 años. El tenista español se consagró campeón del US Open 2025 tras vencer por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en la final a su gran rival, Jannik Sinner, y sumó otro título de Grand Slam a su corta carrera.

El mensaje de Rafael Nadal para Carlos Alcaraz tras ganar el US Open: “De nuevo…”

Los premios del torneo eran muy importantes y, por ganar la final, Alcaraz se llevó 5 millones de dólares, además de lo que había acumulado en las rondas que ganó anteriormente, aumentando significativamente su fortuna en el tenis profesional.

Carlos Alcaraz abraza su trofeo de US Open 2025 (Getty Images)

Carlos Alcaraz abraza su trofeo de US Open 2025 (Getty Images)

Tras quedarse con el ansiado título, el medio La Afición reveló que el joven español ya acumula un total de 53.486.628 dólares en premios a lo largo de su carrera, que recién comienza y en la que todavía logrará muchos hitos importantes si sigue por este camino.

El impresionante récord de Carlos Alcaraz con el que superó a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic

Todos los Grand Slam de Carlos Alcaraz

  • US Open 2022
  • Wimbledon 2023
  • Roland Garros 2024
  • Wimbledon 2024
  • Roland Garros 2025
  • US Open 2025

El joven español demostró un nivel superlativo en la final ante Sinner, imponiéndose en cuatro sets y reafirmando que es actualmente uno de los jugadores más completos en la actualidad.

Carlos Alcaraz el nuevo número uno del mundo

Con su victoria en el Abierto de los Estados Unidos, Carlos Alcaraz se convirtió nuevamente en el número uno del ranking ATP, desplazando a Sinner, quien había ocupado el primer puesto durante más de un año, consolidando así su reinado en el tenis mundial.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
