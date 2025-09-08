Mientras sumó 5 millones por ganar el US Open 2025, el dinero que lleva acumulado Carlos Alcaraz en su carrera

Carlos Alcaraz sigue haciendo historia a sus 22 años. El tenista español se consagró campeón del US Open 2025 tras vencer por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en la final a su gran rival, Jannik Sinner, y sumó otro título de Grand Slam a su corta carrera.

Los premios del torneo eran muy importantes y, por ganar la final, Alcaraz se llevó 5 millones de dólares, además de lo que había acumulado en las rondas que ganó anteriormente, aumentando significativamente su fortuna en el tenis profesional.

Carlos Alcaraz abraza su trofeo de US Open 2025 (Getty Images)

Tras quedarse con el ansiado título, el medio La Afición reveló que el joven español ya acumula un total de 53.486.628 dólares en premios a lo largo de su carrera, que recién comienza y en la que todavía logrará muchos hitos importantes si sigue por este camino.

Todos los Grand Slam de Carlos Alcaraz

US Open 2022

Wimbledon 2023

Roland Garros 2024

Wimbledon 2024

Roland Garros 2025

US Open 2025

El joven español demostró un nivel superlativo en la final ante Sinner, imponiéndose en cuatro sets y reafirmando que es actualmente uno de los jugadores más completos en la actualidad.

Carlos Alcaraz el nuevo número uno del mundo

Con su victoria en el Abierto de los Estados Unidos, Carlos Alcaraz se convirtió nuevamente en el número uno del ranking ATP, desplazando a Sinner, quien había ocupado el primer puesto durante más de un año, consolidando así su reinado en el tenis mundial.