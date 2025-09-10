Es tendencia:
Carlos Alcaraz se reinventa: así sorprendió con su nuevo look tras ganar el US Open 2025

El joven tenista español presumió su cambio de look en las redes sociales luego de ser campeón del Abierto de Estados Unidos.

Por Ramiro Canessa

Alcaraz cambió su look luego de ser campeón.
© Getty ImagesAlcaraz cambió su look luego de ser campeón.

Carlos Alcaraz ya entró para siempre en la historia del tenis tras ganar su sexto título de Grand Slam con tan solo 22 años, dejando claro que tiene todo para ser uno de los mejores de todos los tiempos, aunque para eso debe seguir por este camino.

Este domingo, el tenista español volvió a enfrentarse en una final a otro gigante de la actualidad, Jannik Sinner, y lo venció para quedarse con el US Open 2025. Lo hizo en cuatro sets y logró levantar el trofeo por segunda vez en su carrera profesional.

Además de coronarse campeón, Alcaraz recuperó el número uno del mundo en el ranking ATP después de más de un año. Superó a Sinner, quien había permanecido mucho tiempo en el podio y ahora tendrá que luchar para volver a ese lugar.

Tras consagrarse, Alcaraz sorprendió a todos en sus redes sociales al mostrar su radical cambio de look, que rápidamente generó comentarios entre sus aficionados y fanáticos.

El cambio de look de Carlos Alcaraz

Durante el torneo, el español había tomado la sorpresiva decisión de raparse y jugó con ese estilo. Sin embargo, días después de ser campeón, compartió en sus redes que se había teñido el pelo de platinado. Lo cierto es que muchos se preguntan si lo hizo como una apuesta o solo por gusto propio.

Rafael Nadal felicitó a Carlos Alcaraz tras ganar el US Open

“¡Enhorabuena @carlosalcaraz! ¡De nuevo Campeón del @usopen y número 1! Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada”, expresó el histórico tenista en redes sociales luego de que este haga historia al ganar el US Open.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
