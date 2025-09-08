La victoria de Jannik Sinner en la final de Wimbledon contra Carlos Alcaraz parece que fue la excepción a la regla. La regla en realidad es que el español le tiene tomada la medida al italiano y esto se volvió a ver en la final del US Open 2025 de este domingo, en la cual el nacido en Murcia se coronó en el cuarto Grand Slam de tenis.

Carlos Alcaraz tiene un historial de 10-5 a favor frente a Jannik Sinner y el español ganó 5 de las 7 finales que disputaron entre sí. Asimismo, el nuevo número uno del mundo derrotó al italiano en 7 de los últimos 8 enfrentamientos aunque en este número se cuenta el retiro del ex #1 en Cincinnati.

Por la superioridad que viene exhibiendo Carlos Alcaraz frente a Jannik Sinner, el italiano reconoció luego de la final del US Open 2025 que buscará hacer ciertos cambios en su juego, incluso si eso lo lleva a perder algunos partidos hasta acostumbrarse.

La revelación de Jannik Sinner

“Fui muy predecible en la pista. Él hizo muchas cosas, cambió el juego. Ese también es su estilo de juego. Ahora depende de mí si quiero hacer cambios o no. Eso es definitivamente en lo que vamos a trabajar. Intentaré estar más preparado para el próximo partido que jugaré contra él”, comentó en un principio Jannik Sinner.

Jannik Sinner perdió 7 de los últimos 8 partidos ante Carlos Alcaraz (Getty Images)

“También depende de cómo llegues a jugar contra Carlos. Una cosa es cuando el marcador o los partidos anteriores son cómodos, pero siempre haces lo mismo, como hice yo, por ejemplo, durante este torneo: no hice ni un saque-volea, no usé muchas dejadas, y luego llegas a un punto en el que juegas contra Carlos y tienes que salir de tu zona de confort”, agregó el italiano, quien aseguró que está dispuesto a perder partidos mientras intenta cambiar aspectos de su juego.

“Así que voy a intentar incluso perder algunos partidos de ahora en adelante, pero intentando hacer algunos cambios, intentando ser un poco más impredecible como jugador porque creo que eso es lo que tengo que hacer: intentar convertirme en un mejor tenista. Al fin y al cabo, ese es mi principal objetivo”, expresó Jannik Sinner.

Está por verse qué cambios intenta realizar el italiano en su juego, pero es evidente que deberá modificar ciertos aspectos para intentar vencer más seguido a Carlos Alcaraz considerando que ambos tenistas se encontrarán en muchas ocasiones más a lo largo de los años.