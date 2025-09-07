Carlos Alcaraz sumó un nuevo título en su palmarés al imponerse frente a Jannik Sinner por la final del US Open. En un nuevo capítulo de la rivalidad más importante del tenis actual, el español de 22 años ganó por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en dos horas y 41 minutos.

ver también ¿Cómo quedó el palmarés del US Open tras la consagración de Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner?

De esta manera, Alcaraz conquistó el sexto Grand Slam de su carrera. Así, igualó a leyendas de la talla del sueco Stefan Edberg y del alemán Boris Becker dejando atrás a los australianos Rod Laver y John Newcombe (5). Se trata, además, de la segunda conquista del murciano en el US Open tras el título obtenido en 2022.

En lo que respecta a los otros tres majors, el ibérico suma dos logros en Roland Garros (2024 y 2025) y otros dos en Wimbledon (2023 y 2024). La gran cuenta pendiente es el Abierto de Australia, certamen en el que su mejor resultado fueron los cuartos de final alcanzados en 2024 y 2025.

Publicidad

Publicidad

Carlos Alcaraz sumó su sexto título en torneos de Grand Slam. (Getty Images)

Cabe destacar que Novak Djokovic se mantiene como el máximo ganador de Grand Slams con 24, mientras que en segundo lugar se ubica Rafael Nadal con 22 seguido por Roger Federer con 20. Jannik Sinner, por su parte, permanece con cuatro al igual que el australiano Jen Rosewall, el argentino Guillermo Vilas y el estadounidense Jim Courrier.

En total, el palmarés de Carlos Alcaraz se compone de 23 títulos. Junto con los seis Grand Slams, el mismo presenta ocho Masters 1000, siete torneos de ATP 500 y dos ATP 250.

Publicidad

Publicidad

Carlos Alcaraz recuperó la cima del ranking ATP

Por otro lado, el triunfo ante Sinner también le permitió a Alcaraz recuperar la cima del ranking ATP tras más de dos años. Gracias a su victoria, el español ganó 1,250 puntos y acumula 10,840 unidades frente a las 10,780 del italiano, que perdió 700 puntos.