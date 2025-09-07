¿Cómo quedó el palmarés del US Open tras la consagración de Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner?

El US Open 2025 llegó a su fin y el ganador de este última edición resultó ser el español Carlos Alcaraz sobre el italiano Jannik Sinner con parcial X-X. El ibérico sumó su primer Grand Slam de Estados Unidos ante el #1 del Ranking ATP, que a su vez también era el campeón defensor.

Con esto, ahora los dos finales disputadas en el torneo norteamericano, aunque el español ahora tiene dos trofeos. Ambos siguen muy lejos de los tenistas que son los máximos ganadores. Los estadounidenses Bill Tilden, William Larned y Richard Sears siguen arriba de todo con 7 trofeos, obtenidos todos entre el final del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX.

Ya con 5 conquistas aparecen atletas más contemporáneos, aunque con mucha presencia norteamericana ya que figuran Pete Sampras y Jimmy Connors. Quien rompe la hegemonía local en los palmares es el suizo Roger Federer, quien también ganó en cinco ocasiones.

Cerrando el Top 10 de máximos ganadores, se ubican aquellos tenistas con 4 consagraciones. Dos de ellos son estadounidenses, Robert Wrenn y John McEnroe, mientras que los otros son dos de los considerados mejores tenistas de la historia, como lo son el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic.

¿Cuántos Grand Slam ganó Carlos Alcaraz en toda su carrera?

Con esta conquista, el español de 22 años ganó su sexto Gran Slam, todos en el lapso de apenas 3 años. En 2022 ganó el US Open, en 2023 se quedó con Wimbledon, mientras que en 2024 se quedó con Roland Garros y Wimbledon. En el corriente año se quedó con los torneos francés y estadounidense.

