El inicio del China Open 2025 (o Torneo de Pekín) estuvo envuelto en polémica por una frase que soltó Lorenzo Musetti en su debut contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard. El número 9 del mundo ganó un ajustado partido que contó con dos tie breaks, pero en esa lucha por la victoria ofendió a los aficionados chinos con una frase que dio la vuelta al mundo.

En el segundo set, la transmisión captó a Musetti diciendo: “Siempre tosiendo estos malditos chinos. Siempre tosiendo. Tosen cada tres minutos”. Esta frase se viralizó rápidamente y recibió el repudio del público local, motivo por el cual el propio tenista italiano pidió perdón a través de un comunicado en redes sociales.

En el escrito, Musetti resaltó que sus palabras fueron “dirigidas únicamente a unas pocas personas en el público que tosían repetidamente y perturbaban el juego”. Sin embargo, también sostuvo que su accionar se dio en un momento de estrés, aunque lo calificó de “incorrecto e inapropiado”.

Finalmente, Lorenzo Musetti le ganó a Adrian Mannarino por 6-3 y 6-3 en octavos de final, pero se despidió del torneo de Pekín este lunes luego de abandonar en cuartos de final contra el estadounidense Learner Tien (iban 1-1 en sets y estaba perdiendo 3-0 el tercero).

La carta completa de Lorenzo Musetti para el público chino

“Queridos fanáticos chinos:

Quiero disculparme sinceramente por lo que dije ayer durante mi partido, en un momento de frustración.

Mis palabras estaban dirigidas únicamente a unas pocas personas en el público que tosían repetidamente y perturbaban el juego. Nunca, de ninguna manera, estaban dirigidas al pueblo chino. Ocurrió en un momento de estrés y tensión durante el segundo tiebreak, pero aun así, esto no es una excusa. Me doy cuenta de que la forma en que me expresé fue incorrecta e inapropiada, y que lastimó los sentimientos de muchos fanáticos chinos. Lamento profundamente lo sucedido y me siento muy arrepentido.

Siempre he admirado al pueblo chino y realmente aprecio poder jugar en su país. He estado viniendo a China desde 2018 y siempre me he sentido muy bien recibido aquí. Estoy agradecido por el increíble apoyo que recibo constantemente y por la gran cantidad de fanáticos que tengo en China.

Una vez más, lo siento de verdad. Los respeto profundamente, me siento como en casa aquí y valoro la calidez y la amabilidad que siempre he recibido de ustedes.

Con respeto y gratitud,

Lorenzo”.