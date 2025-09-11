Serbia atraviesa un delicado momento político y Novak Djokovic no está exento de ello. El gobierno del presidente Aleksandar Vucic ha celebrado y se ha jactado de los logros del tenista. Sin embargo, una acción de Nole hizo que fuera considerado un traidor y ahora el ex-número 1 del mundo tomó una drástica decisión que lo aleja de su país.

En noviembre del año pasado, el colapso de una marquesina en una estación de trenes en Novi Sad dejó como saldo 16 muertes y desde entonces los estudiantes lideran unas manifestaciones multitudinarias contra la corrupción y el Estado en sí, exigiendo llamar a elecciones contra el gobierno de Vucic (en el poder desde 2012). Djokovic, lejos de mantenerse al margen se ha mostrado a favor de este reclamo.

Entre sus manifestaciones públicas destacan la vez que utilizó una sudadera con el mensaje “Los estudiantes son campeones” o la vez que compartió imágenes en sus redes sociales de la marcha de marzo y escribió al respecto: “¡Histórico, magnífico! Serbia tiene un enorme potencial y su juventud educada es su mayor fortaleza. Lo que todos necesitamos es comprensión y respeto. Con ustedes, Novak”.

El gobierno de Vucic, por su parte, cataloga a los simpatizantes de este reclamo como “traidores” o “enemigos” del Estado. A raíz de esto, los medios serbios partidarios al gobierno dejaron de lado los halagos para Djokovic y empezaron a calificarlo de “vergüenza” y “falso patriota”. Todo esto puso a Nole en una situación desfavorable y tomó la decisión de marcharse a Grecia.

Cambio de vida y sede de su torneo

Ante la persecución y desprestigio por parte del gobierno de Serbia, y sus medios afines, Djokovic tomó la decisión de abandonar Belgrado para exiliarse junto a su familia en Grecia. Según las primeras informaciones, recogidas por el diario As, Nole ya ha matriculado en un colegio de Atenas a sus dos hijos mayores, Stefan y Tara. Además, mudó a esa ciudad su Torneo de Belgrado, el cual se llevará a cabo en noviembre.

