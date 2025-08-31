Perfil de Jan-Lennard Struff: edad, ranking, fortuna acumulada y récord de Lucky Loser

En el marco de la Cuarta Ronda de la edición 2025 del US Open, Novak Djokovic tendrá como rival al alemán Jan-Lennard Struff, que viene de eliminar en la fase anterior al estadounidense Frances Tiafoe. Ahora, el germano se medirá ni más ni menos que contra el #7 del Ranking ATP.

El atleta tendrá una oportunidad de oro para mostrarse y, gane o no, plantarle cara a uno de los mejores tenistas de toda la historia. Si bien no ha tenido una preponderancia en los últimos años, sueña con que su gesta no se corte en el duelo contra el serbio.

¿Qué edad tiene Jan-Lennard Struff?

Jan-Lennard Struff nació el 25 de abril de 1990 en Warstein, Renania del Norte-Westfalia, Alemania. Por lo tanto, Struff tiene 35 años . Según los astrólogos, su signo zodiacal es Tauro. Fritz ganó su primer título ATP en dobles en 2018, el ATP 500 de Tokio. Sin embargo, en singles ganó el ATP 250 de Munich en 2024.

¿Cuánto mide Jan-Lennard Struff?

El tenista nacido en la ciudad de Warstein mide 1,93 m . Gracias a su tamaño, Struff puede alcanzar jugadas que otros tenistas no pueden. De hecho, juega con la derecha y un revés a dos manos.

Ranking ATP de Jan-Lennard Struff

Según la página web del ATP Tour, Jan-Lennard Struff comenzó su carrera profesional en 2008. En 2023 años, cuando logró posicionarse entre los 21 mejores tenistas del mundo. Ahora, ocupa el #144 en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) . Actualmente, ostenta un récord de 231 victorias y 260 derrotas en su carrera.

Un “Lucky loser” para la historia

Un dato curioso del alemán es que en 2023 se convirtió en el primer “lucky loser” que consiguió meterse en una Final de Masters 1000. Perdió en la fase previa pero tras la retirada de varios jugadores tuvo la oportunidad de entrar al cuadro principal. Aquí dio la sorpresa derrotando a tenistas como Tsitsipas y Karatsev. En la final se enfrentó a un Carlos Alcaraz que estaba a un grandísimo nivel y a pesar de no poder derrotarlo, pudo poner en aprietos al joven español obligándole a jugar un tercer set (6-4, 3-6, 6-3).

¿Cuánto es el patrimonio neto de Jan-Lennard Struff?

Según el sitio web del ATP Tour, Struff ha ganado un total de $11,729,512 en premios a lo largo de su carrera en el tenis, tanto individual como en dobles . Por lo tanto, su patrimonio neto actual ronda los $11 y $12 millones de dólares . Esto se debe a acuerdos de patrocinio no revelados con marcas deportivas.

¿Cómo ver por TV el US Open 2025?

Todos los partidos del US Open 2025, último Grand Slam del año, se pueden seguir en vivo y en directo por la plataforma Disney+.