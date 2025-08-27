El US Open 2025 comenzó con un gran nivel y con la expectativa habitual que genera uno de los torneos más importantes del mundo. Como sucede en cada año, los principales candidatos ya se perfilan para pelear por el título de Grand Slam.

Uno de los nombres que ilusionaba era el de Jack Draper, actual número 5 del ranking mundial, quien llegaba en un muy buen momento y estaba preparado para disputar la segunda fase del certamen. El británico había superado en el debut al argentino Federico Gómez en un intenso partido que finalizó 6-4, 7-5, 6-7 y 6-2.

Con esa victoria, Draper se había asegurado un lugar en la siguiente ronda, en la que debía enfrentarse con el belga Zizou Bergs. Sin embargo, ese duelo no podrá llevarse a cabo ya que el jugador tomó una decisión inesperada que sorprendió tanto a los fanáticos como a la organización.

El británico anunció oficialmente que no podrá continuar en el torneo debido a problemas físicos que arrastra en su brazo. Según explicó, las molestias se hicieron insoportables y le impiden competir al máximo nivel, por lo que optó por priorizar su salud y enfocar sus esfuerzos en la recuperación.

El mensaje de Draper

“Hola chicos, lamento informarles que me retiraré del Abierto de Estados Unidos. Hice todo lo posible por estar aquí y aprovechar las oportunidades de jugar, pero las molestias en el brazo son insoportables y tengo que hacer lo correcto y cuidarme. Gracias por todo el apoyo”, expresó Draper en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

¿Cómo ver por TV el US Open 2025?

Todos los partidos del US Open 2025, último Grand Slam del año, se pueden seguir en vivo y en directo por la plataforma Disney+.

