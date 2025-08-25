Renata Zarazúa (82a.) consiguió este lunes la mejor victoria de su carrera. En el marco de la primera ronda del US Open 2025 la tenista mexicana derrotó por 6-7 (10), 7-6 (3) y 7-5 a la local Madison Keys, número 6 del mundo y campeona del Australian Open que se disputó a principios de año.

Luego de su histórico triunfo, la capitalina de 27 años se tomó el tiempo de hablar con la prensa y brindó una inesperada revelación. Al respecto, aseguró que en la previa del partido sufrió una suerte de crisis nerviosa por la cual incluso sintió la necesidad de llamar a su madre.

“Estaba muy nerviosa antes de entrar, me levanté y tenía muchas ganas de llorar; tenía mucho miedo. Nunca me había pasado eso. Le hablé a mi mamá, estaba casi llorando porque literalmente no quería salir. Luego dije, ‘tienes que ser una profesional como lo eres, salir y dar todo’. Pero me costó muchísimo salir hoy”, le aseguró a ESPN.

Más allá de esto, la pupila de Damián Patriarca y su hermano mayor Patricio Zarazúa venció sus miedos y logró saltar al court para escribir una de las mejores páginas del deporte mexicano en este 2025. Por ello, le agradeció tanto a los aficionados que se hicieron presentes en el estadio como a aquellos que la siguieron a la distancia.

“La porra mexicana es súper especial para mí. A cualquier partido que voy tratan de ir a apoyar y el ganar es como una forma de agradecerles. Yo sé que ellos aunque pierda me apoyan igual. Siento muchísimo orgullo, estoy muy contenta de estar en segunda ronda”, agregó.

¿Cuánto dinero ganó Renata Zarazúa por acceder a la segunda ronda del US Open 2025?

Renata Zarazúa se aseguró 154.000 dólares (casi 2.9 millones de pesos mexicanos) por avanzar a la segunda ronda del US Open 2025 luego de su victoria ante Madison Keys. La mexicana ya había llegado hasta esta instancia en la edición de 2024, cuando fue eliminada por Caroline Wozniacki.

Zarazúa ganó 154.000 dólares por acceder a la segunda ronda del US Open 2025. (Getty Images)

¿Cuál será la próxima adversaria de Renata Zarazúa en el US Open 2025?

Renata Zarazúa se enfrentará con Diane Parry por la segunda ronda del US Open 2025 en día, cancha y horario a confirmar. Cabe destacar que la francesa se ubica en el 105° puesto del ranking WTA, por lo que la mexicana tiene una oportunidad histórica ya que nunca logró alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam.