El US Open 2025 busca la coronación en el último Grand Slam del año. En Estados Unidos y más precisamente en Nueva York, las estrellas más importantes del tenis se están viendo las caras en una competencia que está dejando grandes sorpresas y excelentes niveles, aunque la polémica no tardó demasiado en instalarse. Ya son varios los reclamos que aparecieron sobre el incesante olor a marihuana que se siente sobre la superficie norteamericana, algo sobre lo que parece no haber solución.

El líder del reclamo fue Novak Djokovic. Aunque el tono no fue conflictivo y más bien resignado, el serbio manifestó que es una realidad innegable. Nole reconoció que el olor se siente de manera constante por donde quiera que vaya en las instalaciones del US Open, pero que no puede hacer nada porque está permitido, habilitado por la ley.

Los reclamos del tenis sobre el olor a marihuana en Nueva York

“Se siente en todas partes. De hecho, se siente más que en ningún otro lugar. A algunos les molesta más, a otros menos, a mí personalmente tampoco me gusta ese olor, ni siquiera el hedor, pero aquí está permitido. De alguna manera hay que aceptarlo como es, pero la realidad es que se siente en todas partes, desde las pistas de entrenamiento hasta que entrás al partido”, expresó Djokovic.

Otras dos figuras que se sumaron a estas quejas, debido a la incomodidad que genera el hecho de jugar sintiendo ese olor, fueron Alexander Zverev y Casper Ruud. Aunque el alemán fue más amistoso y se lo tomó más relajado que el noruego, lo cierto es que ambos reflejaron lo que se vive en Nueva York por estos días.

La pista 17 huele como la habitación de Snoop Dogg. Estoy muy feliz por ellos”, sostuvo Zverev en rueda de prensa. Por su parte, Ruud manifestó: “Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”.

Como lo relataron los propios protagonistas, no es una problemática a la que se le pueda encontrar una alternativa. La ley no pena el consumo de marihuana siempre y cuando no se busque hacer daño, como lo podría ser molestar a los jugadores. El olor llega a donde están jugando y eso molesta, pero todos tiene claro que es un agregado con el que tienen que convivir sin poder hacer más que expresarse en contra.