Quién es el tenista Taylor Fritz: edad, vida amorosa, ranking, fortuna, fanatismo por el futbol y más

Ascendiendo en la clasificación con un saque potente y la serenidad que lo caracteriza, Taylor Fritz se consolida como la cara visible del tenis masculino estadounidense en una época que está totalmente dominada por dos astros como lo son Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Ahora su objetivo está puesto en el US Open 2025, donde está listo para buscar la hazana frente a Novak Djokovic.

Más allá de su rendimiento en la cancha, el deportista nacido en San Diego, California, ha generado intriga sobre su vida personal. Sus elecciones de moda y su presencia en redes sociales son las cosas que más llaman la atención en los aficionados: es una personalidad en formación hacia el estrellato absoluto. Hay muchas características más en él que solo un potente golpe de derecha.

¿Cuántos años tiene el tenista Taylor Fritz?

Taylor Fritz nació el 28 de octubre de 1997 en Rancho Santa Fe, California. A día de hoy tiene 27 años. Su ascenso en el tenis ha reflejado el surgimiento de una nueva generación de jugadores estadounidenses que aspiran a seguir los pasos de leyendas como Pete Sampras y Andre Agassi.

Un joven Taylor Fritz daba sus primeros pasos en el Australian Open 2015 (Getty Images)

Su juventud contrasta con su experiencia en el circuito. Tras convertirse en profesional en 2015, lleva casi una década compitiendo al más alto nivel. Con cada temporada, su madurez en la cancha aumenta, lo que hace fácil olvidar que aún se mantiene por debajo de la línea de las tres décadas de edad.

¿Taylor Fritz está casado?

Actualmente, y desde diciembre del 2019, Taylor Fritz está divorciado. Su exesposa es Raquel Pedraza, también tenista, y con ella tiene un hijo llamado Jordan que nació en enero del 2017. Desde junio del 2020, el californiano mantiene una relación amorosa con Morgan Riddle, influencer de moda.

En más información sobre su vida privada y personal, se puede demostrar que sus raíces están totalmente ligadas a este deporte: su madre, Kathy May, fue exjugador de la WTA y llegó a ser Top 10 durante su actividad. Como si fuera poco, su padre, Guy Fritz, también fue profesional para luego ser entrenador.

¿Qué ranking ATP tiene Taylor Fritz a fecha de hoy?

Taylor Fritz ocupa actualmente el puesto 4 del ranking ATP, siendo esta su mejor colocación desde que es tenista profesional. Delante suyo se ubican jugadores de alto calibre y futuras leyendas del deporte como el italiano Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev.

¿Cuánto dinero ganó en premios Taylor Fritz?

A lo largo de su carrera, y contando sus participaciones de singlista y doblista, el tenista estadounidense ya acumuló un total de 26.1 millones de dólares de premios. Esto sin contar los acuerdos de patrocinio y los ingresos que ha podido conseguir mediante los derechos de imagen por sus logros deportivos.

El fanatismo de Taylor Fritz por otros deportes

El tenista estadounidense es amante del golf, el futbol y la NFL. Sus equipos favoritos son Manchester United y Los Angeles Chargers. Lejos del deporte convencional, el deportista californiano tiene una debilidad con los videojuegos, entre los que se destacan títulos como EAFC (antes FIFA), Call of Duty y Fortnite.