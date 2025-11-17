Es tendencia:
Además de Pachuca los otros 4 equipos de la Liga MX que quieren fichar a Sebastián Córdova tras su salida de Tigres

Es un hecho que Sebastián Córdova dejará a Tigres y estos son los cinco equipos que lo buscarían.

Por Marilyn Rebollo

Sebastián Córdova tiene 5 interesados en su fichaje
© Imago 7Sebastián Córdova tiene 5 interesados en su fichaje

En los últimos días se dio a conocer que el Club Tigres no estaría renovando a Sebastián Córdova con la escuadra para el Clausura 2026 y es que en el mes de diciembre de este 2025, el mediocampista ofensivo termina su contrato con la plantilla y ante los pocos minutos que ha tenido desde que está Guido Pizarro las cosas están claras.

De acuerdo con información de 365scores, fuentes cercanas al futbolista han determinado que pese a las charlas que se tuvieron para llegar a un acuerdo entre ambas partes, no se pudo llegar a un punto para que el jugador se quedara en la plantilla, puesto que tampoco entraría en los planes del estratega para el siguiente torneo.

De esta manera, Córdova queda como agente libre y ahora tendrá la oportunidad de negociar su situación con algún otro equipo de la Liga MX. Aunque ya es muy pronto para el Mundial 2026, el futbolista mexicano se alejó bastante de la lista, por lo que busca tener actividad y destacar como en su momento lo hizo con América para ser llamado de última hora, aunque se ve complicado.

¿Qué equipos quieren fichar a Sebastián Córdova?

Este fin de semana se mencionó que uno de los interesados en él sería precisamente Pachuca, ya que con la llegada de Esteban Solari en el banquillo buscarían a jugadores que no tuvieran un alto costo en el mercado, pero que tengan calidad, además de que no ocupa una plaza de extranjero para poder estar con la escuadra hidalguense.

Pero de acuerdo con la misma fuente, no es el único equipo interesado en Sebastián, sino que clubes como FC Juárez, Necaxa y “un par de equipos grandes”, los cuales no ha revelado serían los interesados. Cabe mencionar que en su momento se ligó un regreso al América, aunque Cruz Azul, Chivas y Pumas serían opciones aquí.

Estuvo cerca de volver al Club América ahora estaría fichando con uno de los máximos rivales de las Águilas

En síntesis

  • El contrato de Sebastián Córdova con el Club Tigres termina en diciembre de 2025.
  • El mediocampista no renovará por los pocos minutos que ha tenido desde la llegada de Guido Pizarro.
  • Clubes como Pachuca, FC Juárez y Necaxa estarían interesados en Córdova como agente libre.
Marilyn Rebollo
