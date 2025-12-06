Es tendencia:
LIGA MX

Las alineaciones de Tigres UANL vs. Cruz Azul por la semifinal del Apertura 2025

Los felinos reciben a La Máquina Celeste por la segunda semifinal del Apertura 2025 tras el empate 1-1 en el Volcán.

Por Ramiro Canessa

Tigres vs. Cruz Azul por la Liga MX.
Tigres vs. Cruz Azul por la Liga MX.

Tigres recibe a Cruz Azul desde las 21:10 hs de la CDMX en el Volcán por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025, con un lugar en la gran final en juego. El encuentro de ida terminó 1-1 en el CU, y los felinos saben que con un empate o una victoria asegurarán su pase al partido definitorio gracias a la ventaja deportiva que tienen por su posición en la tabla de la temporada regular.

La Máquina Celeste, por su parte, necesita sí o sí ganar para mantener vivo el sueño de jugar la final. Este duelo llega apenas días después de que el equipo enfrentara a Flamengo por la Intercontinental 2025, lo que hace que el reto sea todavía más exigente para los dirigidos por Larcamón.

Ambos equipos saldrán a la cancha con lo mejor que tienen, conscientes de que cualquier error puede definir quién avanzará a la gran final del Apertura 2025. La afición promete un estadio lleno y un ambiente de alta tensión en el Volcán.

Alineación de Tigres para recibir a Cruz Azul

  • Nahuel Guzmán
  • Marco Farfán
  • Jesús Angulo
  • Romulo
  • Jesús Garza
  • Juan Bruneta
  • Fernando Gorriarán
  • Joaquim
  • Diego Lainez
  • Nicolás Ibañez
  • Ángel Correa
Alineación de Cruz Azul para visitar a Tigres

  • Andres Gudiño
  • Willer Ditta
  • Erik Lira
  • Jesús Orozco
  • Jorge Sánchez
  • Jeremy Márquez
  • Carlos Rodríguez
  • Omar Chagoya
  • José Paradela
  • Ignacio Rivero
  • Gabriel Fernández
Tigres vs. Cruz Azul: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2025

ramiro canessa
Ramiro Canessa
