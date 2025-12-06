Las alineaciones de Tigres UANL vs. Cruz Azul por la semifinal del Apertura 2025

Tigres recibe a Cruz Azul desde las 21:10 hs de la CDMX en el Volcán por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025, con un lugar en la gran final en juego. El encuentro de ida terminó 1-1 en el CU, y los felinos saben que con un empate o una victoria asegurarán su pase al partido definitorio gracias a la ventaja deportiva que tienen por su posición en la tabla de la temporada regular.
La Máquina Celeste, por su parte, necesita sí o sí ganar para mantener vivo el sueño de jugar la final. Este duelo llega apenas días después de que el equipo enfrentara a Flamengo por la Intercontinental 2025, lo que hace que el reto sea todavía más exigente para los dirigidos por Larcamón.
Ambos equipos saldrán a la cancha con lo mejor que tienen, conscientes de que cualquier error puede definir quién avanzará a la gran final del Apertura 2025. La afición promete un estadio lleno y un ambiente de alta tensión en el Volcán.
Alineación de Tigres para recibir a Cruz Azul
- Nahuel Guzmán
- Marco Farfán
- Jesús Angulo
- Romulo
- Jesús Garza
- Juan Bruneta
- Fernando Gorriarán
- Joaquim
- Diego Lainez
- Nicolás Ibañez
- Ángel Correa
Alineación de Cruz Azul para visitar a Tigres
- Andres Gudiño
- Willer Ditta
- Erik Lira
- Jesús Orozco
- Jorge Sánchez
- Jeremy Márquez
- Carlos Rodríguez
- Omar Chagoya
- José Paradela
- Ignacio Rivero
- Gabriel Fernández
