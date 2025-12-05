Tigres y Cruz Azul se enfrentan este sábado en la gran revancha de la semifinal del Apertura 2025. Después del empate por 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario tras los goles de Ángel Correa y de Gabriel Fernández, todo se define en El Volcán.

El equipo de Guido Pizarro tiene la ventaja deportiva, por lo que avanzará a la final de la Liga MX si gana o empata el partido de este sábado. No obstante, en la previa a la revancha ante Cruz Azul, en Tigres preocupa la situación física de Nicolás Ibáñez.

El delantero fue sustituido en la primera mitad de la ida de la semifinal y se hizo estudios médicos para determinar su situación: según lo revelado por el periodista Roberto Flores de Multimedio Deportes, Nicolás Ibáñez presenta un edema muscular en la pierna derecha.

Uno de los goleadores de Tigres está en duda para jugar la vuelta frente a Cruz Azul. Asimismo, el comunicador detalló que tanto este viernes como el sábado le harán pruebas físicas a Nicolás Ibáñez para determinar si se encuentra en condiciones de disputar el encuentro.

Nicolás Ibáñez es duda para la revancha (Getty Images)

El argentino no ha logrado tener mucha continuidad como titular en este semestre, pero Nico Ibáñez fue clave en la remontada ante Xolos al convertir el primer gol en la vuelta de los cuartos de final. Su rendimiento le valió para formar parte de la alineación inicial en la semifinal con Cruz Azul, pero se vio forzado a ser sustituido por la molestia muscular.

De esta manera, Guido Pizarro esperará hasta último momento para saber si podrá contar con Nicolás Ibáñez, ya sea como titular o al menos para que esté en la banca como una opción. Tigres busca volver a una nueva final de la Liga MX después de dos años de su subcampeonato en el Apertura 2023.

