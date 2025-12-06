Este sábado se decidió que los dos partidos de semifinales se disputarían el mismo día, por lo que se jugaron uno después del otro. Justo cuando se estaba llevando a cabo el duelo entre Toluca y Rayados en el Estadio Nemesio Diez, en el Estadio Universitario ya estaban entrando los aficionados para poder esperar el Tigres vs Cruz Azul.

Desde luego que en la semana se comenzó a hablar de la posibilidad de tener una semifinal regia y es que en los duelos de la semifinal de Ida Monterrey logró vencer a Toluca en el Estadio BBVA, por ello, en la vuelta se esperaba que se mantuvieran. Y aunque la escuadra de la UANL no venció a La Máquina en Ciudad Universitaria tuvo un empate que le daba el pase.

Esto parecía cantado, pero todo dependía de los duelos de vuelta y es que Toluca fue el primer equipo que pegó en el marcador, por lo que con eso ya estaban clasificados los Diablos y dejaban fuera a los regiomontanos, pero así llegó el segundo y el tercer gol, con lo que parecía que estaba terminado el partido desde muy temprano.

Se burlan de eliminación de rayados

Fue así que el periodista Valdimir García, que estaba en El Volcán logró captar en video cómo la afición de Tigres festejó el tercer tanto de Toluca, con lo cual confirmaban que no podría haber final regia y sobre todo que dejaban fuera al máximo rival, pero todo cambió muy rápido y el encuentro se empató con un 3-3 que peligraba.

Así la escuadra de Antonio Mohamed venció por el tema de la tabla que quedó como líder, por lo que Rayados quedó fuera en las semifinales. En este momento aunque Tigres tiene la ventaja, deben evitar que Cruz Azul les pueda remontar el encuentro y entonces ninguno de los equipos de Monterrey estaría en la Gran Final del Apertura 2025.

En síntesis

La semifinal de vuelta Toluca vs Rayados en el Estadio Nemesio Diez terminó con la eliminación de Rayados .

en el terminó con la de . El periodista Vladimir García grabó a la afición de Tigres festejando el tercer gol de Toluca contra Rayados .

grabó a la afición de festejando el de contra . A pesar de un empate 3-3 en la vuelta, Toluca avanzó a la Final, eliminando a Rayados, por su mejor posición en la tabla.

