¡Tigres no se deja! Venta millonaria a Brasil o demanda en el TAS por Ángel Correa

La situación de Ángel Correa, Tigres y River Plate está llegando a su fin y es que ciertos rumores apuntan a que la llegada del futbolista felino al conjunto argentino estaría a nada de concretarse. Sin embargo, en el cuadro mexicano ya saben qué acciones tomar en caso de que el equipo no mande el dinero que se pide por él.

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Hasta el momento, el jugador ya habría separado del conjunto regio, puesto que en las fotos del equipo ya no fue considerado. Pero confían en que River ya ponga el dinero sobre la mesa, por lo que han optado por poner un límite de tiempo de aquí al día jueves 23 de julio, de lo contrario estarán haciendo otras negociaciones.

Tigres le pone ultimátum a Ángel Correa

De acuerdo con el usuario de “X”, Fernando González, en caso de que no se haga la transferencia, estarían aceptando una oferta de un club brasileño, por lo que en caso de que Correa no esté de acuerdo con ello, estarían recurriendo al TAS para solicitar apoyo con la idea de inhabilitar a Agustín Jiménez, quien es actualmente su representante.

El tema aquí es que habría hecho una práctica desleal y en su caso también buscarían sanción para River, ya que estaban negociando con un futbolista sin tener la aprobación de Tigres. Por el momento se habla de que llegarían a una negociación de 15 millones de dólares, pese a que en Brasil se ofrecen 18 MDD.

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Lo que los de la UANL tratan de evitar con esto, es que hayan creado todo un plan entre el club argentino, su agente y el propio jugador, como se opera hoy en día con los representantes para que metan presión para obtener algún beneficio, por lo que ya se pusieron estar cartas sobre la mesa en caso de que algo así sucediera.

En síntesis