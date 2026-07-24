Tigres recibirá una suma millonaria por la venta de Ángel Correa a River Plate, aunque el fichaje estuvo cerca de caerse.

Después de muchos idas y vueltas y de numerosos capítulos de esta novela, River Plate anunció este viernes oficialmente el fichaje de Ángel Correa a River Plate tras la venta concretada por Tigres.

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A primera hora del jueves distintos reportes aseguraron que la transferencia estaba hecha. Sin embargo, más cerca de la noche, empezó a circular una versión de que Tigres volvió a cambiar las condiciones y que el pase corría el riesgo. Y lo que sucedió en este sentido fue un error de la directiva con un correo electrónico.

Los detalles de lo sucedido

De acuerdo a lo revelado por Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, Tigres buscaba sacar todo el dinero posible en la transferencia y entonces Carlos Emilio González, presidente del club auriazul, envió en un mail estas palabras: “Hay que apretarlos más”.

Carlos Emilio González, presidente de Tigres (@Tigres)

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El problema fue que este correo electrónico habría sido enviado en la cadena que tenía con distintos empleados de River Plate y quedaron copiados en el mail, lo que generó malestar en el equipo argentino.

Ante los reportes desde Argentina que Tigres había vuelto a entorpecer la negociación, la directiva felina tuvo que actuar rápidamente para comunicarse con la directiva de River Plate y asegurarles que no existían inconvenientes y que estaban de acuerdo con las condiciones que ya habían arreglado con anterioridad.

¿Cuánto dinero recibirá Tigres?

De esta manera, Tigres recibirá un total de 17 millones de dólares por la venta de Ángel Correa, quien ya está viajando a Buenos Aires para firmar en las próximas horas con el conjunto argentino.

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En síntesis