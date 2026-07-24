La alineación de Barcelona vs. CE Europa por el amistoso internacional

Barcelona juega su primer amistoso de la pretemporada con un grupo reducido de jugadores. La alineación ante Club Esportiu Europa.

Barcelona disputa este viernes 24 de julio su primer amistoso de la pretemporada. Este será el primer encuentro de una serie de juegos que afronta el conjunto culé antes del inicio de la temporada. En este caso, el rival es Club Esportiu Europa, un club de Barcelona.

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Lógicamente Hansi Flick todavía no puede contar con su plantel completo. La mayoría de los que llegaron lejos al Mundial 2026 aún no se integraron al grupo, por lo que el Barcelona tendrá un grupo reducido de jugadores al menos para este primer amistoso.

Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Hector Fort, Roony Bardghji y el flamante fichaje Karim Adeyemi son los futbolistas del primer equipo que están a disposición de Hansi Flick. Luego hay muchos jovenes de La Masía.

La probable alineación de Barcelona ante Club Esportiu Europa

Wojciech Szczęsny

Héctor Fort

Andreas Christensen

Álvaro Cortés

Gerard Martín

Marc Casadó

Marc Bernal

Tomás Marqués

Ibrahim Diarra

Jofre Torrents

Karim Adeyemi.

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