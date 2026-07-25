Ángel Correa se despidió de Tigres con una extensa carta: “No fue fácil en el último tiempo”

Ángel Correa ya es nuevo jugador de River Plate. Tras una ardua negociación, el atacante argentino abandonó Tigres UANL y fichó por el Millonario a cambio de 15 millones de dólares (cifra a la que se le suman 2 millones adicionales en objetivos y variables).

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El futbolista de 31 años tuvo un impacto inmediato cuando llegó al equipo Felino en 2025. Sin embargo, su historia en Tigres duró poco y terminó de manera agridulce por las amenazas que sufrió Correa durante la etapa final de las negociaciones con River.

Al margen de ello, Ángel le dedicó una extensa carta de despedida al equipo y a los aficionados en su cuenta oficial de Instagram. En la misma, agradeció el apoyo y calificó su paso por Tigres como una etapa muy importante en su vida. “Cierro esta etapa con orgullo y con la frente en alto. Lo vivido queda para siempre”, finalizó el escrito.

La carta completa de Ángel Correa

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida.

Quiero agradecer de corazón a todo el hincha de Tigres por el cariño, por el apoyo en cada partido y por hacerme sentir siempre en casa. A mis compañeros, al cuerpo técnico y a cada persona que forma parte del día a día del club, gracias por todo lo compartido.

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A mi familia, que estuvo en cada paso, en los buenos y en los momentos más difíciles, gracias por no soltarme nunca.

Me voy con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor, defendiendo esta camiseta con respeto y compromiso. No todo fue fácil en el último tiempo, pero incluso en esas situaciones uno aprende, crece y se fortalece.

Cierro esta etapa con orgullo y con la frente en alto. Lo vivido queda para siempre”.