La condición de Guillermo Barros Schelotto que frena los planes de Tigres para 2027

Tigres comienza a tomar pasos claves para sellar aa Guillermo Barros Schelotto como su próximo DT para 2027, pero hay una condición clave que detiene temporalmente las negociaciones.

Soplan vientos de tormenta en San Nicolás de los Garza. Tigres de la UANL consumó un rotundo fracaso deportivo al quedarse sin posibilidad matemática alguna de acceder a la Liguilla del Apertura 2026 y, por si fuera poco, el plano directivo sufrió un fuerte sismo tras trascender que Carlos Emilio González causará baja de la presidencia del club tras apenas cinco meses en el cargo, derivado de presuntas infracciones al código de ética laboral y convivencia interna del consorcio CEMEX.

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Pese al turbulento panorama administrativo, el armado del proyecto deportivo con miras al Clausura 2027 ya se puso en marcha en el seno universitario. De acuerdo con información revelada por el periodista César Luis Merlo para el portal SúperDeportivo, la plana mayor de la escuadra felina ha extendido una propuesta formal a Guillermo Barros Schelotto para convertirlo en el nuevo director técnico del primer equipo.

El estratega platense representa un viejo anhelo para la institución regiomontana, existiendo ya acercamientos e intenciones formales para concretar su arribo a mediados del presente año. De hecho, a finales de octubre, el propio timonel argentino reconoció públicamente haber sostenido pláticas con emisarios del conjunto de la Sultana del Norte, optando en aquel momento por declinar el ofrecimiento.

“Me llamaron a mitad de torneo de Tigres de México para que sea el técnico y les dije que tenía un compromiso con Vélez”, confesó el “Mellizo” durante una emisión de TyC Sports a finales del mes pasado. Hoy en día, una nueva propuesta económica y deportiva reposa sobre su escritorio; no obstante, un factor contractual impedirá que se produzcan avances significativos en el corto plazo.

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Guillermo, el favorito de los Tigres [Foto: Getty]

Tigres tendrá que esperar para sellar a Barros Schelotto

Con apenas una jornada restante en el calendario regular del Apertura 2026 y matemáticamente borrados de los ocho boletos a la Fiesta Grande, el semestre para la causa auriazul ha concluido de facto en el terreno de juego. Sin embargo, para amarrar la firma de Guillermo Barros Schelotto, la cúpula felina se verá obligada a aguardar más tiempo del que desearían en sus oficinas.

Según detalló César Luis Merlo, el entrenador tomó la determinación irrevocable de no profundizar en las negociaciones con Tigres mientras permanezca ligado contractualmente a Vélez Sarsfield. Con el Fortín aún instalado en la pelea por el título en las instancias decisivas del futbol argentino, el cuerpo técnico priorizará cumplir su compromiso profesional antes de escuchar ofertas o tomar un rumbo definitivo.

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Con un vínculo contractual que concluye formalmente en diciembre de 2026, Barros Schelotto dejó muy en claro durante su intervención mediática la hoja de ruta que marcará su porvenir profesional: “Tengo contrato con el club hasta diciembre y la prioridad la va a tener Vélez. Lo hablaré con la dirigencia, ya que hay elecciones en Vélez, pero después, para seguir o no seguir, veré o analizaré qué opciones hay“, sentenció, dejando entreabierta la ventana para desembarcar en el balompié mexicano.

En síntesis