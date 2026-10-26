Guillermo Barros Schelotto revela por qué rechazó a Tigres: “Le dije que no porque…”

Tras el interés mostrado en su fichaje a mitad de año para encarar el Apertura 2026, Guillermo Barros Schelotto reveló la razón por la que no decidió unirse al proyecto de Tigres en México.

Los Tigres de la UANL tuvieron un arranque turbulento en el Torneo Apertura 2026, a tal grado que Guido Pizarro determinó dar un paso al costado del banquillo tras disputar apenas un puñado de compromisos. Con Hernán Elizondo asumiendo la dirección técnica de forma interina, la plana mayor auriazul saltó de inmediato al mercado de fichajes con la misión de encontrar al estratega que devolviera el rumbo al proyecto.

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Guillermo Barros Schelotto se posicionó de inmediato como una de las alternativas de mayor peso en la baraja de opciones para asumir el timón felino. No obstante, el estratega argentino optó por darle continuidad a su gestión al frente de Vélez Sarsfield, escenario que abrió la puerta para que Víctor Manuel Vucetich tomara las riendas del primer equipo regiomontano tras concluir su ciclo con el Mazatlán FC.

El perfil curtido de Vucetich fue elegido con el propósito de devolver estabilidad institucional en medio de una etapa crítica dentro de San Nicolás de los Garza. Sin embargo, para encabezar un proyecto con proyección a largo plazo, Barros Schelotto era valorado como la opción idónea, al grado de que trascendió que el vicepresidente de negocios del club, Carlos Valenzuela, viajó a territorio sudamericano para concretar el fichaje del “Mellizo“.

¿Por qué Barros Schelotto rechazó a Tigres?

Este lunes 26 de octubre, Barros Schelotto concedió una entrevista a la cadena deportiva TyC Sports para repasar la actualidad de Vélez Sarsfield. Cuestionado acerca de su horizonte profesional y el fuerte interés que despertó su figura a mitad de temporada, el timonel pampero compartió una revelación contundente sobre los acercamientos con la escuadra mexicana.

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“Me llamaron a mitad de torneo de Tigres de México para que sea el técnico y les dije que tenía un compromiso con Vélez”, confesó el técnico durante la emisión. Barros Schelotto cuenta con un vínculo laboral con la institución de Liniers hasta diciembre de 2026, convenio contractual que decidió respetar antes de dar una respuesta negativa al conjunto universitario.

Asimismo, el estratega descartó haber sostenido charlas para dejar al “Fortín” y emigrar al banquillo de Racing Club de Avellaneda: “No, no, no. Me han hablado en otro momento cuando todavía no estaba en Vélez. He tenido otras oportunidades a lo largo de este año, pero no de Racing“.

Al ser consultado sobre el panorama que encarará cuando concluya su contrato vigente, el entrenador fue claro respecto a sus prioridades: “Tengo contrato con el club hasta diciembre y la prioridad la va a tener Vélez. Lo hablaré con la dirigencia, ya que hay elecciones en Vélez, pero después, para seguir o no seguir, veré o analizaré qué opciones hay“, añadió, dejando la puerta abierta.

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En síntesis