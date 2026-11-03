Cambio de horario para el Tigres vs Cruz Azul

Este es el nuevo horario del partido de la fecha 16, después del cambio para el Tigres vs Cruz Azul.

Tigres ya está eliminado del torneo Apertura 2026, por lo que ahora disputará su penúltimo partido en el Estadio Universitario ante Cruz Azul el próximo sábado 7 de noviembre. Pero este martes se dio a conocer que el duelo entre ambos clubes estaría cambiando de horario.

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¿A qué hora será el Tigres vs Cruz Azul?

En el calendario, este enfrentamiento estaba para esa fecha a las 17:00 horas del centro de México. Pero el día de hoy se confirmó que será dos horas más tarde, es decir que el duelo del próximo fin de semana ante La Máquina será a las 19:00 horas.

Tomando en cuenta que es un partido importante, sobre todo por lo que se juega la escuadra celeste, sería uno de los duelos con más rating para Azteca Deportes, es por eso que se tomó esta decisión por parte de la televisora para que esté en un horario estelar.

Y es que cabe mencionar que desde hace unas fechas los partidos que no son vistosos los han mandado a ESPN y por su plataforma de streaming de Disney+, por lo que este duelo que en teoría es más taquillero, es por ello que decidieron cambiarlo de horario.

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Pese a su ausencia en la Liguilla, debe cerrar de la mejor manera porque precisamente va ante los celestes y termina el torneo con el América, por lo que para empatizar de nuevo con su afición tendría todo para poder conseguir estas dos victorias.

En síntesis