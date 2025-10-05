En el marco de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL empató 1-1 en condición de local ante su afición en el Estadio Universitario contra Cruz Azul. Un resultado que aleja a los Felinos del liderato tras las victorias de Toluca y América.

Tras el compromiso, Maxi Velázquez, auxiliar del director técnico Guido Pizarro, habló en conferencia de prensa tras el encuentro al ser expulsado el DT. En los Felinos se sienten perjudicados por los fallos arbitrales y en este caso fue el primero quien habló del tema.

Así lo comentó: “Sensaciones raras, porque ha sido un buen partido, muy buen partido del equipo, realmente, para felicitar a los chicos, lo trabajado se ha llevado a cabo, dolido un poco por la situación del final. Creemos que la situación del penal es una situación muy rara, muy difícil de explicar, se puede, podemos charlar muchísimo, pero nos viene pasando bastante seguido, nos vinieron cobrando cuatro penales“.

Además, agregó: “Son situaciones que cambian el rumbo de de un semestre. Ya no pasó el año pasado que con que, con ciertos arbitrajes, nos perjudicaron, nos hicieron perder puntos, te cambia la tabla de posición, que es muy importante. Entonces, molesto un poco por eso”.

Sobre los penales en contra, destacó: “Los penales, voy a decir, son discutibles. Entiendo que lo de Gorri, más allá de que es algo buscado o provocado, es foul, la jugada posterior al penal de ellos. Entonces, molesta, porque nos viene pasando“.

Para cerrar, añadió: “Después los reportes que nos llegan posteriores a los partidos, caso de Mazatlán, que nos llegan que los goles son válidos, que fueron errores, entonces son puntos que, lamentablemente, vamos perdiendo, vamos dejando en el camino por cosas externas que, lamentablemente, nos perjudican después en el global y en la tabla de puntos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Pese al enojo, los Auriazules tendrán revancha luego de la Fecha FIFA, por lo que deberán esperar algunos días. Por la Jornada 13 del torneo nacional se medirán ante Necaxa nuevamente en casa el próximo viernes 17 de octubre desde las 21:00 horas (Ciudad de México).