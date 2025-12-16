Ángel Correa estuvo al borde de ser campeón de la Liga MX en su primer torneo con Tigres. Por desgracia para el argentino, el delantero erró su segundo penal de la tanda, el cual le permitió luego a Alexis Vega sentenciar la final para que Toluca celebre en su casa.

Ángel Correa fue una de las figuras del Apertura 2025 y el ex futbolista del Atlético de Madrid no tardó en mostrar su jerarquía desde su llegada. Asimismo, el argentino compartió un mensaje luego de la final que conmovió a muchos por una confesión que realizó.

“Me gustaría que sea otro el texto escrito en esta publicación, pero no siempre las cosas salen como las planeamos, deseamos y esperamos. Para mí, para mis compañeros y para el cuerpo técnico fue un golpe duro“, comenzó escribiendo el jugador de Tigres en su cuenta de Instagram.

Luego, Ángel Correa confesó que Tigres le devolvió la sonrisa y las ganas de jugar al futbol: “Estoy convencido de que nos va a servir para hacernos más fuertes para lo que se viene. Solamente tengo palabras de agradecimiento por devolverme la sonrisa y las ganas de hacer lo que tanto amo que es jugar al futbol“.

El mensaje de Ángel Correa (@angelcorrea32)

“Muchas gracias, Incomparables, por el apoyo en todo momento. Nos vemos el año que viene para seguir luchando juntos“, concluyó el delantero en su sentido mensaje tras la derrota en la final frente a Toluca. Ahora el argentino, al igual que todo el plantel, tendrá unos días de descanso antes de regresar y de comenzar la pretemporada para 2026.

El primer semestre de Ángel Correa en Tigres

Después de su llegada a Tigres en julio procedente del Atlético de Madrid, Ángel Correa finalizó el año con 10 goles y 4 asistencias en un total de 23 partidos disputados. Además del Clausura 2026 que jugará el argentino, el delantero también dirá presente por primera vez en la Concachampions e intentará ganar al menos un título con los Felinos el año próximo.

