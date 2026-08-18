Fecha y quién podría ser el DT de Tigres

La situación de Tigres va cada vez peor, la reciente derrota ante Atlas en la Jornada 4 de la Liga MX aceleró el proceso para buscar a un director técnico y ya hay tres nombres en la mesa. Sin embargo, de los que están seleccionados un par de ellos parece haber quedado fuera y sólo estaría pendiente una opción que faltaría por concretar.

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¿Cuándo se conocerá al DT de Tigres?

De acuerdo con lo mencionado el día de hoy a la llegada del presidente ejecutivo, Carlos Emilio González, estarían a menos de 24 de elegir al próximo director técnico, por lo que antes del jueves, el equipo de la UANL ya tendría la decisión para conocer a quién ocupará el lugar que interinamente estaba ocupado por Hernán Elizondo.

¿Quiénes son los candidatos?

Los reportes en Monterrey han dado a conocer que entre los tres candidatos están Juan Carlos Osorio, Quique Setién y Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, después de que se revelaran estos nombres, parece que habría una decisión en el equipo, puesto que dos elementos han sido desvinculados de las opciones.

Las bajas de la contienda

La primera sería la baja de Guillermo Barros como contendiente y es que el día de ayer dio declaraciones en las que prácticamente dijo que eso ya había concluido. Algunos lo interpretaron como si hubieran llegado a un acuerdo con el cuadro de Tigres, pero daba más la posibilidad de que no se habría confirmado nada y quedaría fuera.

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Y justo hoy, el periodista de TUDN, Vladimir García dio a conocer que Juan Carlos Osorio estaría quedando fuera de la contienda como DT, por lo que la única opción que permanece es la de Quique Setién o a menos de que haya un “tapado” que hasta el momento no se ha revelado y por ello no hayan confirmado ya.

En síntesis