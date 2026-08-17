Las sanciones de Nahuel Guzmán y Diego Lainez

En su último partido de la Leagues Cup, el conjunto de Tigres perdió a Nahuel Guzmán y a Diego Lainez, después de que se les sacara la tarjeta roja. Sin embargo, hasta el momento se desconocía las sanciones que iban a sufrir debido a esta situación.

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Cabe mencionar que en el caso de Nahuel, el portero ya estaba en los minutos de reposición del partido, pero cuando intentaba despejar el balón se encontró con el silbante Iván Bartón, a quien empujó e hizo que éste decidiera sacarle la tarjeta roja.

El otro tema con Lainez, fue al minuto 80 cuando hay un hombre de Vancouver tirado en el césped y marca la falta. Ante ello, el jugador de la UANL se acerca al silbante y le cuestiona si había un favoritismo para que los equipos de la MLS se llevaran el resultado, por lo que lo expulsaron.

¿Cuál fue la sanción de Nahuel y Lainez?

Así, este lunes, el periodista de Univisión, Vladimir García, reveló que en el caso del arquero habría recibido una sanción de tres partidos de suspensión por conducta violenta, mientras que a Lainez le mandaron sólo un partido por lenguaje ofensivo.

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¿Será aplicable en la Liga MX?

La misma fuente da a conocer que esta sanción aplicará en la edición del próximo año, es decir, en 2027, por lo que lo sucedido no tendrá una acción inmediata en la Liga MX, sino sólo en la competencia internacional de la Leagues Cup. De esta manera, no tendrán que preocuparse por ahora.

En síntesis