El Estadio Nemesio Díez será el anfitrión de un verdadero partidazo, cuando Toluca reciba a Monterrey este sábado, por la vuelta de las semifinales de la Liguilla. Los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Rayados’ abrirán la jornada de acción del día de la fecha en el futbol mexicano, para definir al primer semifinalista del Apertura 2025.

En el primer cruce de la serie de semifinales de esta fase eliminatoria de la Liga MX, el conjunto escarlata cayó por 1-0 ante Rayados. En ese encuentro de ida, el equipo regio se impuso gracias al gol de Germán Berterame de cabeza. Sin embargo, la llave ha quedado más que abierta y el campeón defensor va por la remontada.

¿Qué pasa si Toluca pierde ante Rayados por la vuelta de semifinales?

En caso de una derrota de los ‘Diablos Rojos’, Toluca quedará eliminado del Torneo Apertura. Si a la caída inicial en Monterrey se le agrega otro juego perdido, Rayados ampliará el triunfo global y se quedará con la clasificación. Así, se terminaría el sueño del bicampeonato para el equipo de Antonio Mohamed.

Toluca perdió la ida pero se tiene fé para la revancha [Foto: Getty]

¿Qué pasa si Toluca empata con Rayados por la vuelta de semifinales?

De terminar igualada la revancha en el Nemesio Diez, Toluca también quedaría afuera del campeonato. Entre la derrota del primer choque y un empate en el segundo, no le alcanzaría al elenco choricero para dar vuelta la serie. Dos de tres resultados posibles no son beneficiosos para el último ganador de la Liga MX.

¿Qué pasa si Toluca le gana a Rayados por la vuelta de semifinales?

Si el conjunto escarlata logra una victoria esta tarde-noche, Toluca clasificará a la final del certamen, eliminando a Monterrey en semifinales de la Liguilla. En caso de presentarse así el resultado, los ‘Diablos Rojos’ enfrentarían en la definición del título al vencedor de Cruz Azul y Tigres. Estos dos equipos se cruzarán tras el Toluca-Rayados.

En este contexto, es importante aclarar que cualquier marcador que sea triunfo hace avanzar a Toluca. Si gana por un gol de diferencia, pasaría de ronda por mejor posición en la tabla general que Monterrey. Si gana por dos o más goles de ventaja, lograría el boleto a la final por una victoria en el resultado global de la serie.

